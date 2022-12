Coluna Lia Dinorah

O PODER DO RELACIONAMENTO

Pessoas que tem um bom relacionamento uns com os outros desenvolvem a capacidade de conquistas consideradas impossíveis.

Exercitar o poder da comunhão com a família, no trabalho e em outras esferas relacionais é a maior arte do ser humano. O isolamento é destruidor e letal. Uma das palavras que muito aparece no novo testamento é “Koinonia” (do grego κοινωνία) que significa comunhão.

O termo é utilizado no cristianismo com o significado de participação, companheirismo, comunicação. Por mais que se exerça no mundo secular uma posição de destaque, devemos ter consciência que sempre vamos precisar uns dos outros. De nada adianta um sábio sozinho. Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, porém, aquele que vai acompanhado, chega mais longe.

ENCONTRO DE LÍDERES

O presidente do LIDE Brasília, Paulo Octávio (foto), convida para almoço-debate com o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires (foto). O tema do encontro que vai movimentar no dia 15, o Brasília Palace Hotel, será “A transição, perspectivas e projetos para o Governo do Distrito Federal”.

Enquanto a reforma tributária não avança no Congresso, o Brasil é o país em que as empresas gastam o maior número de horas no mundo com gestão de tributos. Lideramos o ranking dos 190 países em que as empresas mais perdem tempo apenas para cumprir suas obrigações fiscais.

O alta burocracia tem um custo, as empresas precisam ter equipes dedicadas para gestão fiscal, são incentivadas a não crescer para se manter num regime com uma carga tributária menor, além de se tornar um cenário extremamente incerto para empreendedores e investidores externos.

No país, são necessários em média 1.501 horas de trabalho ao ano – valor quase 50% maior que o segundo colocado, a Bolívia e 6 vezes maior que a média mundial, que equivale a 233 horas.