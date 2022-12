Coluna Lia Dinorah

IDEALISMO COM EXPERIÊNCIA

Sempre procurei respeitar e absorver o patrimônio da experiência dos mais velhos. Por isso, também aconselho os moços a — sem perder o espírito renovador de seu tempo — não desprezarem o esforço dos precedentes. Sem eles, não teríamos, apesar dos percalços, chegado a singular ponto de modernidade, por vezes desequilibrada, em nosso orbe. Contudo, façamos a enriquecedora parceria entre pessoas de todas as idades para o Bem, sem esquecer que a existência e a ação do Mundo Espiritual são insofismáveis. Dirigimo-nos àqueles que já ingressaram na 3a idade e fraternalmente reiteramos que jamais se aposentem da vida. Pelo contrário, sejam idosos de visão avançada, prenhes de sabedoria e com uma disposição idealística de causar boa inveja a um rapaz ou a uma moça repletos de saúde e denodo.

Mensagem de José de Paiva Netto

Almaviva 2020

Um dos ícones da vinicultura chilena, Almaviva acaba de lançar mais uma safra, a 2020, que é elaborada com 68% Cabernet Sauvignon, 24% Carménère, 6% Cabernet Franc e 2% de Petit Verdot e amadurece 20 meses em barricas francesas. Tive o privilégio de provar em primeiríssima mão com ninguém menos que Michel Friou (foto acima), o enólogo da marca. Os vinhos Almaviva são o resultado de uma parceria entre a Viña Concha y Toro, um dos maiores produtores de vinho chileno, e Château Mouton Rothschild. O objetivo desta parceria seria criar um vinho Premium Franco-Chileno de qualidade excepcional, que viria a se chamar Almaviva. Os vinhos 2020 chegam no Brasil em março de 2023.

Trio do Brasil é da Miolo

Numa empreitada que uniu três dos mais tradicionais grupos de mídia especializada em vinhos no Brasil – Baco, Prazeres da Mesa e Vinho & Cia -, o Best Wines BW 2022, apoiado por um júri altamente qualificado e independente, e seguindo critérios rigorosos de avaliação às cegas, chegaram a um embate: o Melhor Vinho do Brasil não é um, mas três que obtiveram empate técnico. A trinca de campeões com 93 pontos, todos de uma mesma vinícola, a Miolo. Miolo Sesmarias Safra 2020, Miolo Lote 43 Safra 2020 e Miolo Íride Safra 2012 são os melhores vinhos do país segundo o Best Wines BW 2022, que também premiou o Sur Lie Nature como o Melhor da América Latina

Alentejo é eleito um dos melhores destinos

O Alentejo começou este ano com a honra de ser reconhecido com um ‘Best Destinations in the World for 2022’ (Melhores Destinos do Mundo para 2022, em português), pela Condé Nast Traveler. Agora, a revista elegeu o Alentejo um dos ‘23 Best Places to Go in 2023’ (23 Melhores Lugares para Ir em 2023, em português). A publicação destacou a cidade litorânea de Melides, irmã menos conhecida, como um destino de praia emergente em Portugal por conta de suas praias de areia branca, floresta de pinheiros, campos de arroz e propriedades interessantes como a nova boutique de Christian Louboutin, assíduo frequentador da cidade há mais de dez anos. Os leitores da Condé Nast Traveler ainda elegeram Portugal como o melhor país para viajar, citando especificamente a “vila de Marvão, no Alentejo, com as suas muralhas do século 13”, entre os destinos a serem visitados no país. Já a Travel + Leisure nomeou Marvão como uma das principais vilas europeias fora do óbvio para visitar.