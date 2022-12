Coluna Lia Dinorah

DESERTOS

Quem de nós nunca passou por um momento de aridez na vida? Quem nunca se viu só e como se no deserto estivesse? A vida também passa pelos vales, pelos desertos e pelos sertões! Nem tudo são flores ou céu azul. Mas não estamos destinados a findar na solitude da seca. A Bíblia diz que “Deus habita no meio dos louvores”, porém o “inimigo das nossas almas”, vagueia por terras áridas procurando descanso. Que possamos entender que, apesar de passarmos por lugares secos, essa sequidão jamais pode entrar em nossos peitos! Que o louvor ao Criador nos encha de esperança de que após o vale árido sempre haverá as águas de descanso!

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Anulação de débitos…

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que declara nulos todos os débitos tributários inscritos na dívida ativa da União com base em dispositivo da Lei 8.620/93.

…inscritos em…

O dispositivo determinava que os sócios, acionistas ou administradores das sociedades limitadas responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos tributários com a Seguridade Social.

…dívida ativa

Em 2009, o artigo foi revogado pela Lei 11.941. No ano seguinte (2010), também foi declarado inconstitucional pelo STF, mas os sócios e administradores responsabilizados antes disso pelo não recolhimento de contribuições sociais permaneceram inscritos na dívida ativa.

Combustíveis mais baratos

Entra em vigor hoje uma redução nos preços da gasolina e do diesel. De acordo com a Petrobras, o valor da gasolina terá uma queda de 6,1%, o que equivale a R$ 0,20 por litro. Com isso, o preço cairá de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro. Para o diesel, a redução foi de 8,2%, o que corresponde a R$ 0,40 por litro, fazendo com que o valor vá de R$ 4,89 para R$ 4,49.

Governo…

A equipe de transição de governo do presidente eleito Lula tem 904 nomes confirmados. A maioria é voluntários que ajudam na construção de políticas para diversas áreas. Na edição extra do DOU apresentou 477 novos nomes que passaram a trabalhar nos grupos separados por áreas. O grupo da Educação é o que tem a maior quantidade de participantes, com 55 membros.

…de transição

A lei brasileira permite que os governos escolham apenas 50 pessoas remuneradas para trabalhar na transição. O novo governo está remunerando apenas 20 dessas quase 1 mil pessoas. As demais são voluntárias ou cedidas de outros órgãos, caso sejam funcionárias públicas. Os que são remunerados recebem salários que variam entre R$ 2.700 e R$ 17,3 mil reais.

Alessandro Alarcão e sua bela Georgia

Memorável

Com todos os elementos que fazem uma festa inesquecível, o dermatologista Alessandro Alarcão celebrou aniversário na Casa Liz, espaço de luxo de Goiânia, ricamente decorado por Mauro Camilo. Os 500 convidados da memorável noite, entre eles muitas celebridades que desfilaram pelos ambientes sofisticados, assistiram aos shows de Diogo Nogueira, João Neto & Frederico e participação de Jorge e George Henrique, além de batidas modernas do DJ Rafael Ramalho. Na lista vip estava a jornalista Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, além de familiares e amigos dos estados de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Sul do país e Distrito Federal. Todos recebidos pelo aniversariante, sua mulher Georgia Alarcão, e os herdeiros, Rafaela e Alessandro Alarcão Filho.

Na noite, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela e Iara

Pés na areia

Cumprindo sagrada semana em família, com direito ao sol como testemunha, Ione e o oftalmologista João Carlos Rodrigues de Melo, juntamente com filhos, noras e netos seguiram para a capital cearense. O destino escolhido foi o paradisíaco Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf, na Riviera de Aquiraz.

Novo museu

Ruínas do antigo Arraial de Ouro Fino, cuja fundação data do início do século XVIII, serão transformadas em um grande museu a céu aberto na Cidade de Goiás, antiga capital do estado. A iniciativa é fruto de acordo entre o Governo do Estado e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com a destinação de R$ 1 milhão para a preservação do importante sítio arqueológico.