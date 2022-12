Coluna Lia Dinorah

LEVANTE O SEU MACHADO

No livro de Marcos 9.45 aprendemos uma forte afirmação sobre manter o foco. “E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o”. Devemos renunciar a tudo aquilo que nos afasta da santidade, do que se constitui tropeço no caminho em direção ao reino de Deus.

Jesus aqui nesse texto nos ensina que devemos ser radicais na remoção de quaisquer obstáculo que se interpõe para vivermos os valores divinos. Logo precisamos extirpar algum hábito, abandonar algum prazer, renunciar até mesmo a amizades. Acobertar o erro atrai condenação e morte espiritual.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Mérito…

A Câmara Federal entrega no dia 7 a Medalha Mérito Legislativo de 2022, reconhecimento destinado a pessoas e entidades que prestaram serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil. A premiação será entregue às 10h, em sessão solene no Plenário.

…Legislativo

Entre os homenageados deste ano estão a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o padre Júlio Lancelloti, o jurista Ives Gandra Martins e o general Carlos Alberto Santa Cruz.

Cotada para o STF

Nas bolsas de apostas dos tribunais superiores de Brasília, o nome da advogada Caroline Proner voltou a circular com força como um dos favoritos para uma das duas cadeiras do Supremo que o presidente eleito Lula terá para preencher em 2023. Ela é casada com Chico Buarque.

Desirré Diniz e Bernadeth Martins Felipe Abem e Thiago Malva Beatriz Guimarães e a deputada distrital Júlia Lucy

Venda de imóveis

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal aprovou o PL, que altera o Código Civil para permitir que um dos cônjuges venda bens imóveis sem a autorização do outro sempre que o imóvel contar com cláusula de incomunicabilidade (que o separa do patrimônio comum do casal). Atualmente só permite a venda sem autorização do cônjuge quando o regime de partilha adotado é o de separação absoluta de bens.

Aumento salarial dos…

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, disse que o aumento salarial de até 3.576% para os executivos da companhia “encontra comparativos com qualquer empresa privada desse porte”. A proposta de remuneração do alto escalão foi submetida a assembleia de acionistas no dia 22. O maior aumento é no salário dos conselheiros de administração – de R$ 5.440,36 para R$ 200 mil. Já o presidente passará de R$ 52.300 para R$ 300 mil mensais.

…executivos da Eletrobras

“A remuneração que esta companhia oferecia a seus administradores não era de mercado. Era uma remuneração congelada desde 2015 e de uma empresa estatal. Agora, ela é uma empresa privada. Um conselheiro recebia cerca de R$ 5.000 por mês, algo que não encontra paralelo em nenhuma empresa brasileira, sem contar o porte da Eletrobras”, disse o presidente.