Coluna Lia Dinorah

QUEDA DAS BARREIRAS ÉTNICAS

A influência da mensagem redentora de Jesus liberta-nos do maior de todos os cativeiros: a ignorância a respeito das Leis Divinas que regem o Universo. Uma leitura atenta e ecumênica do Evangelho e do Apocalipse, em Espírito e Verdade, à luz do Mandamento Novo do Educador Celeste, nos ilumina a consciência nesse caminho. Cai por terra a visão medíocre de pretensas barreiras étnicas. A cor da pele jamais poderá qualificar o Espírito Eterno da criatura humana, criado à imagem e semelhança de Deus, que é Amor (Gênesis, 1:27, e Primeira Epístola de João, 4:8). Portanto, por amarmos com o Amor de Deus é que seremos qualificados espiritualmente. Disse Jesus no Seu Evangelho, segundo João, 13:35: “Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem”.

Mensagem de José de Paiva Netto

PIB atinge o…

O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,4% no 3º trimestre, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, divulgou ontem o IBGE. Este é o quinto trimestre de alta consecutiva da atividade econômica do país.

…maior patamar

Em relação ao 2º trimestre, houve uma desaceleração no crescimento. Com esse resultado, chega ao maior nível da série histórica iniciada em 1996. Além de atingir o maior grau da série, o PIB ficou 4,5% acima do patamar pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019.

Sabor da Escola

A melhor receita da alimentação escolar pública do DF será definida neste sábado, na final do concurso Sabor da Escola. Como mais de 150 merendeiras inscritas, as oito finalistas apresentarão oito saborosos e criativos pratos feitos com ingredientes exclusivos do Programa de Alimentação Escolar. Todas serão contempladas com prêmios entre R$ 8,5 mil e R$ 2,5 mil.

Free Shop de vinhos

Às vésperas de completar 50 anos no Brasil, a Almadén, vinícola que integra a Miolo Wine Group e que está instalada em Santana do Livramento, na Campanha Central, inaugurou a primeira loja franca de vinhos do Brasil em uma vinícola. A inovação surge como ousada ação que facilita o acesso ao vinho brasileiro, com redução de 30% no valor de todos os 120 rótulos que compõem o portfólio do grupo. Além do preço, a praticidade de ter acesso a um portfólio de 120 rótulos de vinhos e espumantes nos mais variados estilos em um único lugar é uma das vantagens, sem contar a oportunidade de viver uma nova experiência diante do Roteiro Enoturístico Almadén, que também inclui o Museu Semente, deck panorâmico nos vinhedos, torres, passarela sobre tanques e salas de degustação. A novidade também ganhou atenção dos consumidores na fronteira com o Uruguai.

Parabéns, Brasil!

A região Altos de Pinto Bandeira virou a 1ª DO exclusiva de espumantes do Novo Mundo. Um feito histórico, de repercussão mundial, pois essa é a única DO exclusiva para espumantes do Hemisfério Sul. O reconhecimento foi publicado na Revista da Propriedade Industrial.

Para ter direito ao uso do Selo da DO em seus espumantes naturais, as vinícolas têm que cumprir regras rigorosas de controle, desde o cultivo das uvas até o engarrafamento. As variedades autorizadas são Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico – que, além de serem cultivadas na área geográfica delimitada, também precisam ser conduzidas pelo método espaldeira. As vinícolas Aurora, Don Giovanni, Geisse e Valmarino, passam a exibir nos rótulos de seus espumantes únicos a distinção que eleva e consolida a posição da região e do Brasil no universo da bebida.