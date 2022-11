Coluna Lia Dinorah

PROCESSO

O que nos impulsiona, na jornada chamada vida, é termos objetivo. Sabemos que temos destino, mas ter alvo e meta é outro patamar. Não tê-los é assumir um papel de inércia ante o destino. É não ter razão para existir. Entretanto não se chega a lugar nenhum se antes não se trilhar um caminho. É como se quiséssemos ganhar medalha sem lutar, bandeirada sem correr e conquista sem batalha. O processo é tão importante quanto se chegar ao destino, um não existe sem o outro. E muitas vezes é difícil, duro e espinhoso. As Sagradas Escrituras declaram que o peso da luta momentânea não reflete o peso da glória que nos espera! Por isso tenhamos fé e força durante o processo, crendo que, em Deus, teremos nossa recompensa garantida, se não desanimarmos.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola



União vence…

A União saiu vencedora no julgamento do Supremo que mais poderia impactar os cofres federais no próximo ano. O plenário virtual do STF concluiu, que as leis do PIS e da Cofins podem, sim, limitar os fatos geradores de créditos, evitando uma redução drástica na arrecadação dos tributos que poderia levar a uma perda estimada pelo governo em R$ 472,7 bilhões.

…julgamento

As empresas podem obter créditos tributários no regime de apuração de PIS/Cofins não cumulativo. Isto é, cada membro da cadeia produtiva paga os impostos, mas ganha crédito sobre suas aquisições para evitar a cobrança de tributo sobre tributo.

Disputa no Congresso

Rogério Marinho é o nome que o presidente Bolsonaro quer ver na presidência do Senado em 2023. O PL terá 15 senadores a partir do ano que vem. Marinho foi ministro de Desenvolvimento Social no governo de Bolsonaro e se desincompatibilizou para disputar a vaga ao Senado e pode dificultar a reeleição do mineiro Rodrigo Pacheco.

Audiência pública

A Comissão de Defesa do Consumidor promove audiência, às 16h, sobre o fechamento de agências dos Correios. O requerimento para realização do debate é do deputado Delegado Antônio Furtado. Ele lamenta o fechamento de mais 161 agências, anunciado em julho. “Inúmeras agências estão sendo fechadas e a má prestação de serviços pelos Correios tem deixado os consumidores totalmente insatisfeitos”, justificou o deputado no requerimento.

Reciclagem

A ABREE, em parceria com o GDF, realiza campanha para arrecadação de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo. O drive thru estará disponível no dia 3, no estacionamento 13 do Parque da Cidade. O intuito é promover o descarte correto destes produtos, contribuindo para a logística reversa adequada e melhor qualidade do meio ambiente.

Telma Jayme

Filha de uma das famílias mais tradicionais do Estado de Goiás. Jayme até debaixo d’àgua no que se refere às qualidades herdadas de seu pai, Doutor Olimpio Jayme. Temperamento forte, determinação, apreço pela leitura, escrita, organização de documentos, fotos. É uma guardadora de lembranças. Pessoa doce apesar se seus posicionamentos na política, não tolera a falta de gratidão nem a fraqueza. Diz que aceita tudo num homem, menos a covardia. Não vim de um berço de fracos, diz ela com muito bom humor. Pessoa do bem, alegre, comunicativa, formadora de opinião, principalmente no mundo fashion, que entende como poucas.

Com história

Instalado no chique bairro da Floresta, em Porto Alegre, Tânia Göller Antiques conquistou o bom gosto dos colecionadores goianos apaixonados por antiguidades certificadas. Tânia, a empresária que comanda o negócio, empreendeu suntuosa reforma que ganhou ainda mais espaço para peças raras em que nada ficam a dever aos grandes mercados de pulgas europeus.

Indispensáveis

Miriam Campos Macedo, Ione Mendonça de Melo e Wanira Mendonça Godoi (foto), o trio de elegantes em tempo integral em recente coquetel que mobilizou as poderosas de plantão. Frequentam o topo da lista das mais bem vestidas e indispensáveis em ocasiões que pedem conversa de alto nível sobre assuntos efervescentes da nossa atualidade.