Coluna Lia Dinorah

O MESTRE DA MULTIPLICAÇÃO

A Bíblia traz um dos registros de milagre realizado por Jesus em um ambiente totalmente inusitado. Relata as escrituras, que estava já tarde e o lugar era de deserto quando Ele trouxe a existência o milagre da multiplicação. Aprendemos, pois, que o ambiente de dificuldades é propício para que Jesus realize milagres.

De praxe, esperamos que coisas aconteçam em ambientes favoráveis. O Mestre da multiplicação vai na contramão da lógica e faz acontecer aonde menos imaginamos. Se você se encontra no terreno das impossibilidades, só precisa crê e o resto é com Jesus. Deus se move com quem se move na fé e ativa os sentidos espirituais.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Novos generais

O presidente Jair Bolsonaro promoveu 10 generais do Exército. Foram elevados de cargos os militares Luciano Cabral, Ivan Corrêa Filho, Ulisses Gomes, Alexandre Cantanhede, Rogério Cetrim, Ricardo Moussallem, Marcus Vinicius Gomes, Marcio Cossich , Ádamo Luiz e Erb Lyra. As promoções de generais ocorrem cerca de 3 vezes ao ano e eles já haviam sido definidos desde 19 de outubro. A prerrogativa de promover generais e militares de alta patente é do PR.

Tarifa de energia…

A Aneel estima que a tarifa de energia elétrica deve subir, em média, 5,6% em 2023. O dado foi apresentado ao grupo de Minas e Energia do governo de transição.

…deve subir

A agência apresentou durante o encontro um panorama das principais questões em discussão no setor elétrico, relativas aos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização, além dos temas que estão atualmente em debate que merecem maior atenção.

Reino do café

Foi realizado no Centro Nacional de Convenções e Exposições, o 5° Dia Nacional do Café do Brasil (foto) com 16 tipos diferentes de cafés e processo de preparação de classe magistral. Como o principal produtor mundial de café certificado, o Brasil possui cerca de 28% de participação no mercado internacional e selo de certificação Rainforest Alliance superior a 200.000 toneladas. Nas últimas duas décadas, o “Reino do café” triplicou a produção, especialmente para a exportação chinesa. Em 2021, em meio à redução da produção do grão e aos problemas de transporte marítimo internacional, as exportações de café do Brasil para à China continuaram a subir contra o vento, obtendo um aumento de 65% em relação ao ano anterior. Surpreendente!

CLO 3D

Curso on-line “CLO 3D Virtual Edition” oferecido pela China é aberto para pessoas em todo o mundo! O CLO 3D é um software de fabricação 3D amplamente utilizado na simulação das diversas necessidades de design, desde camisas simples até casacos com padrões e estruturas complexos, realizado em modelos 3D.

A combinação de tecnologia e moda é um tema de pesquisa que as universidades valorizam muito. Nos últimos anos, as tendências internacionais da digitalização e o design de vestuário digital revoluciona a indústria tradicional que economiza custos de tecidos e tempo de criação, além do impacto visual das renderizações 3D.

Política eficaz

De acordo com os dados divulgados recentemente pelo Escritório Nacional de Estatísticas, a resiliência do desenvolvimento econômico da China continua a se destacar: nos primeiros 10 meses, o valor agregado industrial nacional aumentou 4% em relação a 2021, o investimento nacional em ativos fixos de 47,1 trilhões de yuans (excluindo os agricultores) teve um aumento de 5,8% e o total de varejo de bens de consumo social de 36,1 trilhões de yuans cresceu 0,6%.

Uma série de iniciativas foram tomadas como, reempréstimos para renovação e reestruturação de equipamentos, expansão do financiamento de empréstimo de médio e longo prazo para a indústria manufatureira e o incentivo à indústrias físicas como manufatura e serviços a alcançar o desenvolvimento de alta qualidade. A China segue suportando a flutuação externa.