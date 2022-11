Coluna Lia Dinorah

ENCONTRAR A LUZ

O indivíduo que não encontra a Divina Luz para a sua própria luz conserva-se na região da sombra, à margem da realidade, que vai muito além do que considera como o efetivamente concreto neste mundo. O Celeste Professor, em Seu Santo Evangelho, consoante Lucas, 11:34 a 36, a todos endereça preciosa admoestação: “São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso; mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Cuida, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz”.

Mensagem de José de Paiva Netto

Uso de máscara

A Anvisa aprovou a volta do uso obrigatório de máscara em aeroportos e aviões. A medida entra em vigor nesta sexta-feira, como um desdobramento do aumento no número de casos de Covid nas últimas semanas.

Princesa

Elton e Tatiana Grell vão comemorar os 5 aninhos da linda caçula, neste domingo, em maravilhosa festa no Park Eventos. O tema será “O lindo reinado da princesa Ana Bella”.

BIRTHDAY

Ela é o sorriso que você quer receber, carrega só verdades em seu nobre coração, respira liberdade e transborda energia positiva. A bonita Bárbara Bertin Felix, que se reinventa os 365 dias por ano, festeja no domingo a chegada dos seus 50 anos em grande estilo. Recebe, lado do marido Felix José Jr. e das filhas, Amanda, Bianca e Catarina, familiares e amigos em caprichado almoço na propriedade de eventos do casal. Que seja pleno de saúde, amor, sucesso e felicidade este novo ciclo que se inicia, amiga querida!

Jantar muito bem harmonizado

Na próxima quarta-feira, dia 30, a Mistral realiza um jantar harmonizado com vinhos do Château Marjosse, novidade no portfólio da importadora. O evento será no restaurante Piselli de São Paulo (R$ 790 por pessoa). Ciro Lilla, presidente da Mistral, recebe para o evento Pierre Lurton – responsável por dois dos maiores ícones do mundo do vinho, o Château Cheval Blanc e o Château d’Yquem – e sua mulher, a jornalista brasileira Alexandre Forbes, com quem divide o comando de Marjosse. Na noite serão degustados seis vinhos do Château Marjosse. Acompanhando os vinhos, um menu será especialmente preparado, com vitela, creme de atum com alcaparras, Ravioles recheados com cordeiro, Pato confitado, queijos Taleggio e Marcelin, servidos com mel trufado e geleia de laranja. Fechando, um Semifreddo de amaretto com creme inglês de café. Para mais informações sobre os vinhos, consulte o site: www.mistral.com.br/produtor/chateau-marjosse.

Um brinde ao verão

Depois de passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo, o Sparkling Festival desembarca em Brasília. Serão dois dias de evento com degustação de espumantes e vinhos de verão e também com expositores de gastronomia, música e uma agenda de atrações culturais. Nos dias 3 e 4 de dezembro, o Museu de Arte de Brasília receberá o encontro mais borbulhante do momento! O Sparkling Festival.

Novidade na área!

A Wine Just (foto), empresa de comércio de vinhos on-line, comprou a unidade Lago Sul do Bartô Wine. O local agora é sede da primeira loja física da marca. O ponto já é conhecido pelos fãs de vinhos e uma referência para enófilos da capital. “O Bartô é um nome muito forte e tradicional do mercado. Comprar e assumir esse espaço é um orgulho para nós”, analisa Well Braga, do Grupo Just. Além da praticidade da compra física, o local também oferece área de degustação e funcionários preparados para oferecer uma experiência completa aos clientes.