Coluna Lia Dinorah

NÓS PODEMOS SIM

Não existe algo mais difícil do que conviver e assimilar com frases do tipo “Eu não posso”. Quando você admite não poder, você está reconhecendo a idéia do fracasso.

Diante dos “NÃOS“ que a vida nos impõe, ou nos entregamos ou reagimos. É comum nos depararmos com pessoas que entregaram os pontos e renderam-se, simplesmente, porque enxergaram apenas os desafios, ao invés, das possibilidades de vitória.

Nunca afirme “Eu não posso”, pois, essa frase te anula diante dos desafios. Basta os que dizem que você não pode. Não aceite a auto anulação. “Quando você atravessar as águas, eu estarei com você; quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará; as chamas não o deixarão em brasas.” (Isaías 43:2)

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Moraes tem…

Dados pessoais do ministro Alexandre de Moraes presidente do TSE e membro do Supremo, vazaram em grupos de WhatsApp nos últimos dias. Alguns dados foram divulgados e na última quinta, dois arquivos com informações de Moraes circularam em grupos e a suspeita é que tenha ocorrido ação de hackers.

…arquivos vazados

O ministro precisou trocar o número do celular. Os arquivos vazados misturam dados recentes e antigos de Moraes e familiares, alguns deles ainda da época em que o integrante da Suprema Corte geria o Ministério da Justiça no governo Temer. No entanto, há informações atuais do ministro; inclusive, o número do celular que ele acaba de mudar.

HARMONIZAÇÃO

Parceria da GoHoF Brasília, sob o comando da Dra. Danielle Dias e dos professores Kellen Marinho e José Augusto Ribeiro (foto), com a Let’s Hof Team de São Paulo, fechou com chave de ouro o último curso avançado do ano em harmonização facial para profissionais da área de saúde, com a presença de grandes talentos do Centro-Oeste e Nordeste. O curso aprimora profissionais nessa área e traz as novidades e técnicas mais modernas para que eles entreguem trabalhos diferenciados aos seus pacientes. Tudo indica que vem muitas novidades e outras opções em 2023, na capital do país.

Mérito

Em cerimônia no Clube Naval a querida pioneira Adriana Colela, ao lado do filho, o advogado Bruno Maciel, exibe a Medalha do Amigo da Marinha, que merecidamente lhe foi conferida pelo Comandante do 7º Distrito Naval, vice-almirante Gilberto Santos Kerr.

Casa Almeria

A Casa Almeria, que abriu as portas na 104 Sul, já virou point de muitos brasilienses. Tendo Luiza Jabour como chef executiva, o empreendimento gastronômico é empório, café, market, padaria, um oásis de delícias que alegram todos os paladares. Lugar perfeito para café da manhã, almoço, brunch, happy hour e jantar.

PEC da…

O texto preliminar da PEC da Transição apresentado ao Congresso prevê a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos por tempo indeterminado e permite que o governo gaste em 2023 cerca de R$ 200 bilhões acima do limite previsto para as despesas. O documento, apresentado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, também cria a possibilidade de ampliar despesas quando houver receitas extras.

…Transição

Embora o texto não detalhe o valor, o custo do auxílio, que voltará a se chamar Bolsa Família, está avaliado em R$ 175 bilhões – o que contempla o valor do benefício em R$ 600 e os R$ 150 adicionais por criança de até seis anos, promessa feita por Lula durante a campanha. A PEC apresentada pelo governo do presidente eleito deve elevar a dívida pública para 92,9% do PIB até o final do mandato, em 2026.

Avanço…

A Itaipu sedia de hoje ao dia 25, a terceira edição do South America Water from Space. O evento reúne especialistas, acadêmicos, técnicos e pesquisadores de vários países para debater os recentes avanços e perspectivas da aplicação de satélites em hidrologia na América do Sul.

…científico

A Conferência faz parte da primeira etapa do lançamento do satélite da missão Surface Water Ocean Topography, com lançamento previsto para o início de dezembro, e que tem entre seus objetivos fazer o primeiro levantamento global das águas superficiais da Terra, observar os detalhes da topografia oceânica e medir como os corpos d’água da superfície terrestre mudam ao longo do tempo.

Party

Será no próximo dia 23, no Dúnia City Hall, às 19h, o evento de abertura da terceira edição do Brasília Trends Fashion Week, a semana de moda da capital federal. O tema é “O Artesanato à Prova do Futuro”.