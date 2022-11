Coluna Lia Dinorah

POR UMA EXISTÊNCIA REPLETA DE PAZ

O Evangelho-Apocalipse de Jesus é a luminosa porta de entrada para uma existência repleta de Paz, Fraternidade, Generosidade, Compaixão, Entendimento. Sua Bendita Mensagem de Fé Realizante e de Esperança nos fortalece o ânimo, impulsionando nossa Alma para que suplante os embates deste orbe ainda cruel e desumano, onde a dor, a fome, o desalento, a tristeza, o egoísmo, a violência, a mentira e a guerra campeiam ferozes.

Mensagem de José de Paiva Netto, jornalista, radialista, escritor e presidente da LBV

Líderes da base aliada do presidente Bolsonaro e também de oposição avaliam que o diálogo com um leque amplo de partidos é a melhor alternativa para que o governo do presidente eleito Lula consiga o apoio dos congressistas que tomam posse em fevereiro de 2023, para a aprovação de projetos importantes.

O líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, apontou que, com o resultado das eleições, a população espera a pacificação do país. Ele também ressaltou a necessidade de reconstruir o papel do Estado e a qualidade das políticas públicas em áreas como educação, assistência social e industrialização.

Pregão

A Conab realiza mais um leilão para a contratação de serviço de frete. A operação ocorrerá hoje a partir das 9h30. O objetivo é remover quase 400,3 toneladas de cestas de alimentos vinculadas ao estoque estratégico. As cestas estão localizadas em Brasília, e têm como destino Campo Grande (MS).

Sabores da Copa

O chef Dudu Camargo comanda jantar no dia 7, para convidados exclusivos. Será um evento de apresentação do Menu Especial de Copa do Mundo do Dudu Bar.

Miolo é ouro no Uruguai

O Miolo Vinhas Velhas Tannat 2020 cruzou as fronteiras brasileiras para ser reconhecido por um júri internacional formado por representantes da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e de técnicos das Associações de Enólogos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Peru e Uruguai. Reunidos em Punta Del Este, durante a 8ª edição do Concurso Internacional Tannat al Mundo Terruño de Oro, eles degustaram às cegas e conferiram Medalha de Ouro para o vinho que integra a Coleção dos Sete Lendários – The Seven Legendaries of Miolo.

Mais 33 medalhas chegam de Londres

A capital inglesa tem sido uma importante vitrine para o vinho brasileiro. Nos últimos anos, o reconhecimento vindo da terra do Big Ben e da London Eye, vem ampliando a nossa vitrine no Reino Unido. Desta vez, os vinhos e espumantes brasileiros conquistaram 33 premiações no International Wine Spirits Competition 2022. Foram mais de 10 mil amostras de 40 países, degustadas por 99 especialistas. Com esta conquista, somente este ano, o Brasil já soma 103 medalhas conquistadas em Londres. As primeiras 70 foram no 38º International Wine Challenge, e agora, 30 prêmios no International Wine Spirits Competition 2022, um dos maiores do mundo. Foram cinco medalhas de Prata e 28 de Bronze. Os espumantes foram os grandes destaques, somando 30 prêmios.