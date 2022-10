Coluna Lia Dinorah

ALL BLACK

Paloma Gastal, Duda Portella Amorim e Vitória Bettiol, dando um show de beleza e charme na animada festa de aniversário da querida Vanessa Garcia Lemos

Colagem digital

A artista visual brasileira descendente de japoneses Akimi Watanabe abre hoje a exposição “Silenciamentos Indomáveis” no Espaço Cultural Renato Russo, a partir das 19h30. A mostra tem curadoria de Rogério Carvalho.

Festival

O premiado chef Marco Espinoza convidou o renomado chef Gustavo Rinkevich para um menu exclusivo a quatro mãos. O festival acontece neste sábado e domingo, no Sagrado Mar, das 12h às 18h, com DJ e um saboroso cardápio elaborado em nove etapas.

Fenachamp 2022

A Capital Brasileira do Espumante se prepara para sua maior festa. Depois de dois anos sem acontecer por conta da pandemia, a Fenachamp retorna para celebrar a vida e várias vinícolas já se preparam para o evento. Destaque para a brasileira Courmayeur, que levará para o público visitante toda sua linha de espumantes. Os 12 rótulos vão do nature, passando pelo extra-brut, brut, demi-sec, até o moscatel. A grande novidade são os recém-lançados: Courmayeur Quintessencial Extra Brut e Courmayeur Quintessencial Rosé (foto acima). O evento agita até 30 de outubro, de sexta a domingo, a cidade de Garibaldi, na Serra Gaúcha. A dica é aproveitar o passeio para conhecer a estrutura enoturística da Courmayeur que conta, ainda, com loja, bicicletário, área pet friendly e de recreação. Informações e reservas pelo whatsapp (54) 9 9143-3599

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chá francês na Corte

No dia 15 de outubro, a partir das 16h30, o Le Jardin Bistrot lança o seu Chá da Tarde Francês. Os interessados em participar devem fazer o quanto antes sua reserva, uma vez que os lugares são limitados. A tradição não é apenas das casas inglesas, ao contrário do que muitos possam imaginar. Pensando nisso, o bistrot francês servirá durante todo o mês de outubro o serviço nas tardes das sexta-feiras e dos sábados, a partir das 16h30. Quem curte uma mesa repleta de delícias, como croissants, quiches, tarteletes, macarons e paniers, vai adorar a novidade que, claro, terá também bons vinhos e espumantes. O chá está sendo oferecida tanto no Le Jardin, que funciona na Aliança Francesa (708/907 Sul), como na operação instalada no Sudoeste (CLSW 301).

Sexy Fish

Com mais de 125 anos de história, a Bodega Norton, localizada em Mendoza, está com novidades no portfólio de vinhos. É a linha Sexy Fish (foto abaixo), que traz rótulos modernos e descolados com as uvas Malbec, Cabernet Franc e Sauvignon Blanc. O alvo é o público jovem. Quinto maior produtor de vinhos do mundo com mais de 150 premiações internacionais, a marca está presente em mais de 70 países, sendo o 5° maior produtor de vinhos do planeta.