Coluna Lia Dinorah

Bastidores da Crise

Com o escândalo envolvendo fraudes no INSS ganhando proporções nacionais, um dos alvos da operação da PF já encontrou um renomado escritório de advocacia para avaliar uma possível delação premiada — e, segundo fontes, ele teria muito a revelação. Nos bastidores, advogados criminalistas notam um movimento intenso. “O Brasil voltou”, ironizou um deles, diante da alta na procura por defesas especializadas.

Prejuízo milionário

A fraude no INSS já soma um rombo de R$ 5,9 milhões aos cofres públicos. O esquema era perverso: o próprio governo arcava com os custos operacionais de entidades fraudulentas, que, em troca, descontavam valores diretamente das aposentadorias dos beneficiários. Uma engrenagem montada para lesar justamente quem mais precisa.

Ironia que dói

E depois ainda disseram que o problema do país é a Previdência… Pois é, tinham razão — mas não da forma que imaginávamos. Enquanto apontamos o déficit como vilão, descoberto que o verdadeiro rombo vem de dentro: fraudes milionárias, esquemas criminosos e entidades fantasmas sugando o sistema por dentro. É o país que está afundando não por quem trabalhou a vida inteira com dignidade, mas por quem se aproveita dele sem pudor.

Maturidade em foco

Hoje e amanhã, o Brasília Shopping recebe a 4ª edição do Happy Aging, com o tema “Mulher Hoje, Mulher Sempre”. O evento gratuito é voltado para mulheres com mais de 50 anos e traz uma série de palestras comandadas por Fabiana Scaranzi, com participações de nomes como Ana Canosa e Cris Guerra. Em pauta, maternidade, sexualidade, liberdade e o protagonismo feminino na maturidade. Os encontros acontecem às 13h e às 18h.

Referência 30 anos

No dia 10 de maio, às 16h, a Referência Galeria de Arte comemora três décadas com a abertura de duas exposições. Na Sala Principal, Inútil Paisagem, de Josiane Dias, com curadoria de Eder Chiodetto, propõe novas leituras da memória e do tempo por meio da fotografia. Já na Sala Acervo, o coletivo Novidades no Acervo apresenta obras de Camila Soato, David Almeida, Fernando Leite, Luciano Macedo, Patricia Furlong e Reynaldo Candia.

Brinde à elegância

Louback Atelier, em parceria com a Bath & Co por Simone Bueno, comanda uma tarde elegante de celebração ao feminino. Amanhã, das 16h às 20h, o espaço no Lago Sul abrirá suas portas para um encontro repleto de charme, moda e boas conversas. A proposta promete momentos de conexão, um bate-papo sobre estilo, festival descontraído e muitas surpresas — tudo regado a espumante e sabores especiais.