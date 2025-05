Coluna Lia Dinorah

Viagem de…

Neste mês de maio, o The Plane Experience, restaurante temático que revive a era de ouro da aviação na 603 Sul, promove uma jornada gastronômica inesquecível, com destino a Dubai. A bordo dessa experiência sensorial, os sabores exóticos dos Emirados Árabes se unem a uma ambientação envolvente e um toque refinado de luxo, proporcionando um verdadeiro embarque sem sair do chão — direto para o paladar e a imaginação.

…sabores e carinhos

Em celebração ao Mês das Mães, a casa preparou uma surpresa especial: 40% de desconto no ingresso das mães, uma maneira carinhosa de homenagear quem sempre foi nosso porto seguro. Uma viagem de emoções, sabores e gratidão, para ser vivida com quem merece todo o nosso amor.

Dança em Movimento

A capital ganha nova força no cenário da dança com a estreia da Companhia Bailarinos de Brasília, marcada amanhã, às 20h, na Sala Martins Penna do Teatro Nacional. O evento exclusivo também comemora o pré-lançamento da 2ª edição do Festival Internacional de Dança de Brasília e contará com a presença especial da primeira bailarina Ana Botafogo.

Peso em queda

O Mounjaro, da Eli Lilly, chega às farmácias brasileiras na primeira quinzena de maio. Aprovado pela Anvisa para diabetes tipo 2, o remédio é usado off label para perda de peso e aguarda autorização formal para esse fim. O tratamento mensal custará entre R$ 1.400 e R$ 2.384,34, a depender da dosagem. Com alta procura e destaque nas redes sociais, a expectativa é de rápida adesão.

Campanha

De 5 de maio a 12 de junho, o Venâncio Shopping realiza a campanha especial de Dia das Mães e Namorados “Amor ao Quadrado”, com ações promocionais que combinam carinho, cuidado e boas oportunidades de compras.

Sucessão…

O poeta piauiense Diego Mendes Sousa integra a lista tríplice de candidatos à sucessão do escritor Marcos Vinicios Vilaça na Academia Brasileira de Letras. Também disputam a vaga os escritores José Roberto de Castro Neves e José Nêumanne Pinto.

…literária

A eleição está marcada para o dia 29 de maio, às 16h, na sede da ABL, no Rio. A cadeira nº 26, que tem como patrono Laurindo Rabelo, já foi ocupada por nomes de peso como João do Rio, Ribeiro Couto e Gilberto Amado.