Coluna Lia Dinorah

Agro na China

Mais de 200 empresários do agronegócio embarcaram em maio rumo à China, integrando a comitiva presidencial organizada pelo ministro Carlos Fávaro. A missão promete estreitar laços comerciais e abrir novas frentes para o setor.

Senado em jogo

Carlos Fávaro já articulou sua candidatura à reeleição pelo Senado em 2026. Ministro da Agricultura, ele aposta no fortalecimento de sua base em Mato Grosso para manter o protagonismo político.

Equipamento político

O qualificado de machados e motosserras a uma aldeia indígena na Amazônia declarou suspeitas. O MPF instaurou procedimento para investigar a atuação da Funai na liberação dos itens para “uso geral” na mata.

Aliança formalizada

Após meses de articulação, os partidos União Brasil e Progressistas oficializaram a criação de uma federação partidária. O anúncio será feito nesta terça-feira, às 15h, em Brasília. Sob o nome União Progressista, uma nova legenda consolida uma força política no campo da centro-direita e promete reconfigurar o cenário eleitoral rumo a 2026. A federação representa um passo estratégico para ampliar a capilaridade, o tempo de TV e a influência nas próximas disputas majoritárias.

Oportunidade em Lisboa

A Embaixada do Brasil em Portugal abriu processo seletivo para a contratação de um auxiliar administrativo. Com salário superior a 1,7 mil euros (cerca de R$ 10,2 mil), a vaga exige que os candidatos estejam devidamente documentados no país. As inscrições serão abertas nesta segunda-feira, 2 de maio. A reforçar a iniciativa do compromisso da missão diplomática com a excelência administrativa e a valorização de profissionais qualificados.

Sonho de carreira

Uma pesquisa global revelou que, entre milhões de pessoas, a profissão dos sonhos está ligada ao céu: piloto de avião lidera o ranking com mais de 1,3 milhão de buscas em 2024. Mas a surpresa vem logo atrás: corretor de imóveis ocupa o segundo lugar, com 888 mil buscas, consolidando-se como uma das carreiras mais desejadas do mundo. A flexibilidade de horários, comissões atrativas e o crescimento constante do setor imobiliário são apontados como os principais atrativos para quem busca uma profissão com autonomia e alto potencial de renda.