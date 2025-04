Coluna Lia Dinorah

Brasília, 65 anos de encantos

Brasília completa 65 anos celebrando sua beleza única, desenhada entre céu azul e horizonte infinito. No coração do Planalto Central, o “Quadradinho” pulsa vida e história, com suas tesourinhas que entrelaçam caminhos e encontros. A cidade-sonho de JK, projetada por Lúcio Costa e eternizada por Niemeyer, é mais que arquitetura: é poesia construída em concreto e luz. Monumental e acolhedora, Brasília é cenário de esperanças, palco de decisões e lar de quem aprendeu a amar cada ipê florido. É o abraço largo do Eixo Monumental, o voo livre da Catedral, a dança das sombras no Congresso. Uma capital que inspira, emociona e transforma. Parabéns, Brasília — cidade viva, cidade nossa.

BRINDE À VIDA

A jornalista e colunista social Ana Luiza Pinheiro foi homenageada em grande estilo por um seleto grupo de amigas durante um almoço encantador no sofisticado 1929 – Trattoria Moderna, em Goiânia. Promovido com esmero por Sandra Perillo, o encontro teve menu exclusivo assinado pelo renomado chef Ian Baiocchi e reuniu mulheres influentes da cena elegante.

Com uma trajetória que começou nas passarelas e ganhou brilho nas páginas de prestigiadas publicações nacionais, Ana Luiza construiu uma carreira marcada por talento, carisma e refinamento. Por onde passa, inspira respeito, admiração e confiança, encantando colegas e leitores com sua presença marcante e estilo de vida singular.

Parceria…

Em meio às crescentes crescentes entre EUA e China, o presidente Lula visitará Pequim nos dias 12 e 13 de maio para se encontrar com Xi Jinping. A visita, de forte caráter político, busca fortalecer a parceria estratégica do Brasil com seu maior parceiro comercial e diversificar as alianças internacionais diante da rivalidade entre Washington e Pequim. Lula e Xi deverão discutir diretrizes como a preparação para a cúpula do BRICS (6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro) e a cooperação rumo à COP30 – conferência convocatória da ONU que será sediada em novembro, em Belém.

…estratégica

Nos bastidores diplomáticos, Brasil e China articulam uma frente comum em fóruns multilaterais, enquanto avançam em projetos bilaterais de desenvolvimento. O país asiático tem demonstrado interesse especial em investimentos em infraestrutura, como a Ferrovia Bioceânica – corredor ferroviário de 3.500 km ligando o Atlântico ao Pacífico – que pode contribuir para o escoamento de commodities brasileiras e integrar mercados regionais. O reencontro dos dois líderes consolida a recente reaproximação entre Brasília e Pequim e é visto como um contrapeso estratégico à influência dos EUA, sinalizando o fortalecimento do eixo Sul-Sul na geopolítica global.

Aliança pelo progresso

A Amcham Brasil promove amanhã, na Câmara Federal, o lançamento da Agenda de Prioridades Legislativas 2025. O evento reunirá parlamentares e executivos de grandes empresas para discutir propostas que impulsionem o crescimento econômico e sustentável do país. São 20 prioridades em quatro eixos: ambiente de negócios, sustentabilidade, comércio exterior e transformação digital. Entre os temas, destaque para reforma tributária, inteligência artificial e economia circular. A iniciativa marca a atuação estratégica do setor privado no cenário legislativo, com foco na competitividade e na agenda verde rumo à COP30.

Advocacy…

Brasília recebe, desta terça-feira até o dia 24, o Advocacy Day, evento inédito promovido pelo Lions Internacional com foco em saúde mental e bem-estar. A programação inclui debates, visitas ao Congresso, sessões solenes e palestra do presidente internacional, Fabrício Oliveira.

…Day

Com líderes de todo o país, o encontro busca mobilizar autoridades e impulsionar ações concretas sobre o tema. O encerramento será celebrado com um jantar no local do evento, o Hotel Windsor Plaza, reforçando o compromisso da organização com causas de impacto global.