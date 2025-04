Coluna Lia Dinorah

Aposentados

O Governo Federal anunciou antecipação do pagamento da primeira parcela do 13° salário de aposentados e pensionistas do INSS. O valor será depositado entre abril e maio deste ano.

Top 10: Hotéis da China

O Aman Yihe Hotel, em Pequim, lidera a lista dos melhores hotéis da China. Antigo refúgio do Palácio de Verão, preserva a arquitetura das dinastias Ming e Qing. Ele combina estilo histórico com conforto contemporâneo, em um ambiente sereno. Sua localização permite fácil acesso à Cidade Proibida, à Grande Muralha e aos templos icônicos. Outros destaques incluem o Hangzhou Fayun Aman, próximo ao Templo Lingyin. O Amandayan é outro refúgio de charme e tradição. O Hanbilou Hotel Qingdao e o Bai Hyatt Suzhou também figuram entre os mais sofisticados. O White Swan Hotel Guangzhou completa a lista com sua hospitalidade impecável.