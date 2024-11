Coluna Lia Dinorah

FERIADO

O Sindivarejista informa que o comércio poderá funcionar normalmente nesta quarta-feira, feriado que celebra o Dia da Consciência Negra. A abertura ou não das lojas ficará a cargo de cada empresário.

Preservação do planeta

Com curadoria e texto crítico de Agnaldo Farias será inaugurada amanhã no Museu Nacional da República, a exposição “Da Terra que Somos”, da artista Sonia Dias Souza. A mostra é um convite a uma reflexão sobre a transformação da natureza, a relação do homem com ela e o seu lugar no U n i ve rs o.

MÓVEIS DE LUXO

Ornare, marca internacional de mobiliário de alto padrão e referência no design brasileiro, renovou seu showroom na Artefacto, com um evento exclusivo. O espaço recebeu arquitetos e designers renomados para uma experiência imersiva, apresentando coleções como Timeless, Wall System, Round, Move, Slatted, Ikigai, Bétula, Manhattan, Fluo, Shaker e Little Luxury. “Estamos entusiasmados em renovar nosso espaço em Brasília. Ele permite que os clientes explorem em detalhes a versatilidade, qualidade e exclusividade que a Ornare oferece”, comenta Esther Schattan, sócia-fundadora da grife.

Relações humanas

Os diálogos fragmentados do universo digital transformados em narrativa literária inteligente e instigante. É o romance “Liel e U st”, do escritor José Ernesto Bolonha, que será lançado no dia 28, na Livraria Travessa do Iguatemi, em São Paulo. Um verdadeiro tratado sobre comportamento na era da internet.

Viajantes

O empresário Walter Mendonça e sua Fábia desfrutam dias sem compromisso na paradisíaca praia de Ponta Negra, em Natal. As mini-férias vão durar oito dias. O casal é conhecido por explorar destinos pelo Brasil e pelo mundo em grande estilo.