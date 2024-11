Coluna Lia Dinorah

Natal no Pontão

Vem aí o Natal Nevado no Pontão do Lago Sul, com aquele cenário encantado e clima mágico de luzes brilhando, perfeito para criar lembranças especiais neste fim de ano. A abertura oficial será no dia 29 de novembro.

Novo tempo

O refúgio de bem-estar Helio Diff abre suas portas nesta terça-feira, no Terraço Shopping, para marcar o início de um novo tempo – um momento em que cada detalhe foi cuidadosamente pensado para oferecer o mais alto nível de excelência em beleza e bem-estar. O ambiente proporciona uma atmosfera sensorial única, onde tradição e inovação se encontram em perfeita harmonia. Neste novo ciclo, três famílias se unem em um conceito singular: a Família Helio, a Família Constantina, com sua gastronomia afetiva, e a Família Zancanaro, guardiã do sabor genuíno dos cafés brasileiros.

Finalmente

A Comissão de Relações Exteriores do Senado deu seguimento a seis indicações de embaixadores, na fila desde o início do ano. São os cargos nas embaixadas do Brasil na Turquia, Senegal, Eslovênia, Suriname, Geórgia e Gabão. Só não se sabe o porquê da CRE, ter segurado todo esse tempo.

Sumidade

O Banco Central vai trazer o francês Jean Tirole, Prêmio Nobel de Economia de 2014, para palestrar na conferência anual do banco, em maio de 2025.

Em casa

Futuro presidente da Câmara Federal, Hugo Motta tem recebido deputados em uma mansão no Lago Sul, próxima à residência oficial que, ao que tudo indica, passará a ocupar em fevereiro.

Salão do Vinho Italiano

A edição de 2024 da Vini D’Italia, que acontece no dia 21, na sede da Embaixada, sob a condução do embaixador Alessandro Cortese e curadoria de Sueli Maestri, terá a participação recorde de 24 importadoras e uma variedade de 235 rótulos de todas as regiões vinícolas do país da bota.