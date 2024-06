Coluna Lia Dinorah

PEDRAS NO CAMINHO

Pensar em pedra, no nosso imaginário, é pensar em obstáculo, impedimento e dificuldade. Mas a pedra em si não representa o problema. Pedra é material e depende de quem a usa. Houve eras onde pedra era apenas material de construção, para só muito depois se tornar arma.

A vida nos fornece vários materiais e somos nós que definimos o que faremos com eles. Muitas vezes subestimamos o que temos em mãos, usamos de forma equivocada e em outros momentos usamos o que temos como pedras de tropeço.

A Bíblia diz que o Cristo é a pedra angular, e que essa Pedra deve ser a base da nossa vida. Então que sejam as palavras dele em nós o principal insumo para pavimentarmos nossa caminhada e edificarmos nossa história.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Eleição digital

Esta semana, o STJ vai decidir a data da votação das listas para cadeiras na Corte de Justiça. Será por urna eletrônica.

Zanin na Escola…

O ministro do Supremo, Cristiano Zanin, foi designado para ocupar o cargo de diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra substituta da Corte Eleitoral, Vera Lúcia Santana Araújo, é a vice-diretora da instituição.

…Judiciária Eleitoral

As nomeações foram feitas pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia. Criada em 2002, a EJE/TSE tem como objetivo formar, atualizar e especializar magistrados da Justiça Eleitoral, membros do Ministério Público e interessados em Direito Eleitoral.

GOLDKO

A empresária Marcia Matos inaugura amanhã, na 309 Sul, a primeira franquia da GoldKo na cidade. A marca de chocolate tem como sócios, Paulo Kopenhagen Goldfinger, o mestre chocolateiro por trás das receitas especiais, e seus filhos, Gregory e Chantal Kopenhagen Goldfinger.

Tensão

A classe diplomática, do Brasil e os estrangeiros que aqui atuam, está intrigada e se prepara para rechaçar movimento de deputados federais. O grupo suprapartidário esboça projeto de lei que permite a ex-parlamentares exercerem cargos de embaixadores. Isso já criou uma tensão discreta entre o Itamaraty e a Mesa Diretora da Câmara.

Anarriê

Com apresentação do Coral do Clube Internacional de Brasília, quadrilha e muita comida gostosa, acontece amanhã, às 15h30, na Embaixada da República dos Cameroun, o arraiá do CIB.