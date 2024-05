Coluna Lia Dinorah

DIA DAS MÃES NO NUBE CAFÉ

Famoso por seus macarons diversos e saborosos, o Nube Café preparou um cardápio especial para o Dia das Mães, oferecendo cestas para todos os gostos. Dentre as opções disponíveis, destaca-se a Torre na Caixa, que acompanha 40 macarons com a possibilidade de escolher entre 21 sabores, sendo 8 unidades decoradas de forma personalizada.

Outra alternativa é o Café Petit, uma cesta repleta de delícias variadas, incluindo macarons, croissants, suco, biscoitos, bombons, entre outros. Além disso, há a opção da Caixa Floral, que contém 16 macarons e um belo arranjo de flores.

Além disso, a Nube oferece os Blister 5 Macarons, com sabores tradicionais, e diversas lembrancinhas disponíveis, com preços bem especiais. Todos os pedidos deverão ser realizados através do WhatsApp (61) 99885-8481, com antecedência mínima de 48h.

Festa com arte

Quem organizou tudo no maior capricho foi o irmão, ex-diretor da Globo, responsável pelos maiores sucessos da emissora, Wolf Maya. Ele hoje mora em Nova Iorque, mas ainda mantém belos endereços no Rio de Janeiro e São Paulo, já que nas duas capitais, o gênio da televisão brasileira fundou escolas de formação de artistas. Na impecável noite festiva, Wolf Maya e a querida aniversariante.