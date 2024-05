Coluna Lia Dinorah

ESPERANÇA

Aos céticos quanto às mudanças climáticas, basta observar o que temos experimentado na nossa própria terra, com seus efeitos mais devastadores. Ora um calor de fornalha, ora tempestades surreais. Ver o que o Rio Grande do Sul vive e padece talvez seja o grito mais doído da natureza alertando que precisamos repensar. Somos desenfreados com o discurso desenvolvimentista a qualquer custo, não cuidamos dignamente do chão que nos alimenta, poluímos rios, lagos e mares. Impressionante ver que na Bíblia havia orientações acerca de habitar determinado pedaço de terra e até mesmo os cuidados com a vegetação. Se há esperança? Há! Nos voltarmos para Aquele que criou todas as coisas em perfeita harmonia, e aplicarmos seus princípios. Dessa forma veremos cura para a nossa terra, e paz para o futuro.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Moda e arte

O Palácio do Itamaraty será palco, amanhã, do lançamento do 17º Salão do Artesanato, com desfile de moda e exposição de artesanato. O evento é organizado pelo Programa do Artesanato Brasileiro.

Mobiliário

Das 17h às 21h, na Loja Lider, tem lançamento da nova coleção Essência da Forma e um bate-papo mediado por Tiago Nogueira e Daniel Mangabeiras, com os designers Pedro Moog e Filipe Troncon.