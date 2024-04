Coluna Lia Dinorah

BIG BROTHER

Quando George Orwell escreve a célebre obra “1984”, onde o Grande Irmão a todos vê, inspira a cultura pop que passou a pautar narrativas de pessoas sendo vigiadas. Quando Adão e Eva, no paraíso, caem, Deus desce para ver o que aconteceu. E mesmo escondendo-se, o Altíssimo vê e questiona Adão. Nos esquecemos que a Bíblia diz que “os olhos do Senhor percorrem toda a terra”. Deus vê, e enxerga onde não conseguimos alcançar. Esses olhos pesam os corações, julgam as ações e executam juízo. O que é feito às sombras, seus olhos trazem a luz. Por isso, vale um exame de consciência, e o refletir antes de agir. Da mesma vale confiar e saber que o mau que não vemos ser feito, seus olhos sabem. E dessa forma o Altíssimo conduz a justiça e o juízo na terra.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Na solenidade de posse, a senadora Janaína Farias, o advogado Estenio Campelo e o ministro Camilo Santana

NOVA SENADORA

Foi empossada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a nova senadora Janaína Farias, natural de Crateús (CE), substituindo a colega Augusta Brito, que recebeu dispensa do mandato por 121 dias. Augusta é a primeira suplente do senador licenciado Camilo Santana – atual ministro da Educação, que participou da posse no Plenário da Casa. Também estiveram presentes o governador do Ceará, Elmano de Freitas e os ex-senadores Chiquinho Feitosa, Julio Ventura e Valmir Campelo. À noite, o deputado Eunicio Oliveira ofereceu um belo jantar em sua residência para brindar a posse da querida conterrânea.

Fotos de Paulo Lima

No elegante jantar, a homenageada e os anfitriões, deputado Eunicio Oliveira e sua Mônica

No ano passado, o BC brasileiro foi classificado pela revista Central Banking, como o melhor do mundo, à frente do americano e do inglês. Graças à atuação do presidente Roberto Campos Neto, em 2023 a economia brasileira cresceu 2,2%, enquanto a do Reino Unido subiu apenas 0,13%, com uma inflação maior do que a do Brasil.

Décadas de história

Já que estou no assunto, no próximo mês, Campos Neto, fará um evento sobre os 30 anos do Plano Real. Entre os convidados, os economistas e ex-chefes do BC, Ilan Goldfajn e Pedro Malan.

Noite italiana

Tiago Correia recebe um grupo de amigos em happy hour, seguido de jantar, no restaurante Cantucci, para festejar o seu aniversário.

HARVARD

Aproveitando o ensejo da Brazil Conference, organizada pelas Universidades de Harvard e MIT, o advogado criminalista, Bernardo Fenelon (foto), estenderá sua estadia e permanecerá uma semana toda em Cambridge, participando do Curso de Negociação e Liderança promovido pela Harvard Law School. A atualização acadêmica contará com aulas de professores renomados, como Guhan Subramanian, Daniel Shapiro e Debbie Goldstein.

Jogo de paixão

Ela faz parte do grupo Divas, que engrandece o cenário do tênis feminino no Country Clube de Goiás. Desde 1987 Dalva Meirelles pratica o esporte. É uma tenista competitiva, já conquistou muitos troféus, mas é a arte do movimento que a impulsiona e amplia seu ânimo. A paixão contaminou também toda a família, que entrou no jogo, no qual ela encontrou a melhor forma de se manter sempre jovem e ativa.

Refinamento

Dono de bom gosto e refinamento irretocáveis, o respeitado jornalista Luís Carlos de Moraes Rodrigues (foto) assume mais uma nobre função em sua carreira marcada por glamour entre a alta sociedade: a de professor de Etiqueta Social. Bagagem ele tem de sobra: já promoveu em Goiás evento com Christine Yufon, modelo e empresária que fundou a mais importante escola de etiqueta no Brasil. As lições serão ministradas por ele em seu suntuoso apartamento, localizado no Setor Oeste, em Goiânia, para grupos de até dez pessoas.

Vida e obra

Renomado crítico de arte e curador de importantes mostras, Enock Sacramento está escrevendo um livro sobre a vida e obra do grande artista Waldomiro de Deus, o baiano reconhecido mundialmente que escolheu Goiás para morada definitiva. A publicação será lançada em junho, mês em que o grande pintor completa 50 anos de carreira e 80 de vida. Um reconhecimento maiúsculo do trabalho de Waldomiro, um dos mais proeminentes mestres da arte naïf, autor de pinturas que habitam acervos importantes nos quatro cantos do planeta.

Religiosidade

Juíza aposentada e advogada, Maria Luiza Póvoa cumpre peregrinação em Fátima, Portugal, onde está localizado o Santuário homônimo e a Capelinha das Aparições, que marca o local onde teria aparecido a Virgem Maria, no ano de 1917. Faz todo o circuito dos monumentos sagrados dos católicos na linda cidade portuguesa.