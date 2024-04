Coluna Lia Dinorah

A dama…

Prestes a assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, em junho, a ministra Cármen Lúcia terá a missão de substituir Alexandre de Moraes, que ficou no cargo durante uma das eleições mais conturbadas da história. Mineira, ela é irredutível quando mexem em algum tema que lhe é caro, como a defesa da Constituição e da liberdade de expressão. Mas é firme e incisiva, embora os que a conhecem não deixem de realçar sua generosidade. …de…

Já que comandará as eleições municipais de outubro, está apreensiva com a possibilidade de a Inteligência Artificial ser utilizada para atingir adversários, ao ponto de o TSE ter adiantado que o candidato que usar a IA de forma desonesta terá a candidatura cassada. Por ter presidido o tribunal em 2012, conhece bem como o sistema funciona. …ferro

Por isso, redigiu de próprio punho, as normas previstas nas resoluções que servirão de parâmetro para ordenar o pleito deste ano, que elegerá prefeitos e vereadores. A ministra tem feito também duras cobranças às plataformas de redes sociais a respeito da responsabilidade delas pelos conteúdos publicados pelos usuários: terão que apagar mentiras.

Preciosidades

Há três décadas desenhando e produzindo lindas peças artesanais, a talentosa designer goiana Mônica Metran estreia em Brasília trazendo sua vasta seleção de joias, desde as preciosidades coloridas – marca registrada da grife – até os clássicos diamantes. Acompanhada da filha Isadora Metran (foto), sua fiel escudeira, Mônica apresentará também uma coleção exclusiva de esmeraldas colombianas. Bebel Lobão e Cláudia Salomão assinam o convite do sofisticado evento, que vai movimentar amanhã, a QI 15 do Lago Sul.

Lançamento da Casacor

A CASACOR Brasília, que acontece de 15 de agosto a 16 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha, tem lançamento oficial marcado para esta quinta-feira. As empresárias Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá apresentarão o novo masterplace, com palestra de Pedro Ariel Santana, diretor de Conteúdo e Relacionamento da mostra, sobre o tema desta edição: “De presente, o agora”.

Brunch

Artefacto inaugura hoje a Mostra 2024, sob a ótica do tema Meu Lugar. Onze renomados escritórios assinam os criativos ambientes, que serão apresentados para convidados especiais, por Denise e Felipe Zuba, com a presença da diretoria nacional.

Visto americano

A Embaixada dos EUA em Brasília anuncia a mudança de endereço do Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Responsável por agilizar o processo de solicitação de visto, retirada de passaportes e coleta de dados biométricos, agora está instalado no mezanino do Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, ao lado da rampa de entrada para o embarque doméstico.

Trio elegante

Belas em tempo integral, as empresárias Andréa Aprígio, Lucilene Dutra e a primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado (foto), desfilaram elegância em recente evento estrelado no Grande Hotel Termas de Araxá, em Minas Gerais. Foram as mais assediadas dos fotógrafos de plantão por conta de suas produções exclusivas.

No púlpito

Renomado cirurgião plástico goiano, Carlos Calixto esteve em Ankara, capital da Turquia, para ministrar o curso Hands–On. Na plateia, médicos de vários países, como Paquistão, Rússia, Índia, Coreia do Sul e Alemanha. Orgulhoso do convite, o profissional diz ter se lembrado de célebre frase de seu dileto professor, Ivo Pitanguy: “Ensinar é também aprender.”

Badaladas

Na Basílica de Trindade, também conhecida como a Capital da Fé, localizada a 20km de Goiânia, vai ser instalado o maior sino do mundo, pesando 55 toneladas, que já tem nome: Vox Patris – do Latim, a voz do pai. Com quatro metros de altura, foi fabricado em Cracóvia, na Polônia, e tem imagens da Santíssima Trindade gravadas em sua parte externa. Vai ser o chamariz dos fiéis durante a Festa do Divino Pai Eterno, que acontece todo mês de junho.

Natureza viva

Com paisagens exuberantes, entre a Serra da Mesa e o Lago de Cana Brava, e a Praia do Sol, numa ilha artificial, a cidade de Minaçu é uma pérola do norte goiano. Paraíso para o turismo de aventura com muita história para contar. Nasceu depois da descoberta da maior mina de amianto crisotila do mundo, o que fez dela importante pólo industrial na década de 1960