Coluna Lia Dinorah

Fabiani Christine e sua bela prole, Luiza, Dudu e Júlia Lima Nathália Pimenta da Veiga Mari Ferola Cláudia Tolentino

Foto de Ana Luisa Andrade

TRANSFORMAR VIDAS COM O TOQUE

Patrícia Rocha, massoterapeuta e fisioterapeuta altamente conceituada em Brasília, é uma das pupilas Renata França mais requisitadas da região. Com especialização em cinco protocolos, incluindo o renomado Miracle Touch, seu método exclusivo é aclamado por sua capacidade de drenar, modelar, desinchar, definir e relaxar, tudo em uma única sessão. Oferecendo atendimento personalizado e exclusivo no conforto do lar de seus clientes, Patrícia proporciona uma experiência digna de um spa, trazendo luxo e bem-estar. Mais do que um serviço de beleza, suas massagens representam um investimento em autocuidado, visando a saúde física e mental. Amanhã, enquanto celebra mais um ano de vida, ela reforçará seu compromisso em oferecer sempre o melhor, a inspirar e transformar vidas através de seu trabalho. Parabéns, saúde e muitas felicidades!

CHAMPANHE

NO GELO

O craque das lentes Allan Rrod, especialista nos mais belos ensaios fotográficos e o preferido das chiques e elegantes da capital do país, comemora nesta sexta-feira o seu aniversário na histórica Pirenópolis, onde tem casa de veraneio. Que esta nova volta em torno do sol seja plena de muita saúde, sucesso e alegrias.