Coluna Lia Dinorah

PLANTADOS NO SENHOR

O Apóstolo Paulo na Carta de Colossenses usa metáforas para nos ensinar como devemos manter a estabilidade espiritual e firmeza inabaláveis. Ele traz a figura da agricultura para revelar que assim como como uma árvore se enraiza para extrair seu sustento do solo, da mesma forma o cristão deve enraizar-se em Cristo para suportar as tempestades da vida e os perigos ameaçadores que circundam o homem. Há uma fonte de água viva em Deus que deságua no solo dos corações daqueles que nele confiam.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Itaipu homenageia…

A Itaipu Binacional homenageará o ex-presidente José Sarney (foto), nesta segunda-feira, em Brasília, em reconhecimento e agradecimento às contribuições à hidrelétrica e ao Mercosul durante seu mandato como chefe do Executivo Federal, de 15 de março 1985 a 15 de março de 1990. Diretores da Itaipu entregarão a Sarney, em sua residência, uma placa e uma miniatura de uma das 20 turbinas da megausina brasileira e paraguaia.

…o ex-presidente Sarney

A iniciativa é da diretoria brasileira da binacional, que, ao longo de 2024, homenageará personagens importantes da história da Itaipu, no contexto das comemorações dos 50 anos da empresa, celebrados no próximo dia 17 de maio. Sarney, o primeiro desta lista, participou da inauguração e do início da operação comercial das duas primeiras unidades geradoras em 60 hertz da usina, em 16 de janeiro de 1987.

A bela e iluminada Fátima Freitas de Castro recebe hoje um festival de cumprimentos pela passagem de seu aniversário Ontem, quem contou tempo cercada do carinho do marido Celso Martins e de toda a família, foi a sempre alegre e de bem com a vida, Moema Leão

Nova obra

Dona Lu Alckmin (foto) fechou com a Editora Senac DF e vai lançar, no dia 23 de março, um novo livro. Trata-se do infantil “ABC dos Coelhinhos”. A noite de autógrafos será na Livraria Drummond do Conjunto Nacional, em São Paulo.

Fórum jurídico

A Chambers, maior diretório jurídico global, promove Fórum em Brasília dando foco nas particularidades, tendências e desafios do mercado jurídico da capital do país, com destaque para os temas: Atuação nos Tribunais Superiores, a Reforma Tributária e a Internacionalização da Lei de Antitruste. Será nesta terça-feira, das 9h às 14h, no B Hotel.

Noite Gurumê

Amanhã, o Parkshopping abre as portas para o mais novo japonês da cidade. Batizado de Gurumê (gourmet em japonês), o restaurante traz o conceito japa fusion com toques de sofisticação. O décor e todo o projeto ficaram por conta do talentoso arquiteto Thiago Bernardes, que traz uma estética contemporânea surpreendente. No comando do seleto mailing, o especialista em conexões Thiago Miranda, mestre em reunir e unir pessoas especiais em momentos únicos.

Ovos nas alturas

Pesquisa sobre a preparação para a Páscoa com varejistas apontou que, a turma está optando por itens de menor tamanho e mais baratos, como chocolates avulsos e bombons. De acordo com a sondagem, este ano os ovos de Páscoa tiveram aumento médio de 18% no preço de negociação com os fornecedores, fazendo com que se repita uma tendência já apontada em 2023: foco maior na compra e venda de barras de chocolates e caixas de bombons, no ano passado as redes reportaram queda de 40% nas vendas de ovos de chocolate, dando destaque a outros tipos de itens.