Coluna Lia Dinorah

nÃO VOS CONFORMEIS COM ESTE MUNDO

O imperativo bíblico de Romanos 12.2, “Não vos conformeis com este mundo”, precisa ser vivenciado em todo o seu alcance. Se nossas

convicções não estiverem firmadas na solidez das Escrituras Sagradas seremos presas fáceis das circunstâncias e de um modelo imposto por defensores de falsas crenças.

A intolerância entre pessoas que pensam diferentes, a violência contra as mulheres, a corrupção sistêmica nas instituições está associada a ausência de princípios. Homens e mulheres amantes de si mesmo, ocupando lugares que decidem destinos.

Há que ter por parte da humanidade uma reconstrução de valores com raízes firmemente estabelecidas em Cristo Jesus. Uma identidade restaurada propicia a segurança para transitarmos nesse mundo caótico sem perder o rumo, o foco e o horizonte da fé.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Suspensão do reajuste…

O PDL 173/22 suspende a decisão da diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de maio passado, que aprovou o reajuste de 15,5% para os planos de saúde individuais e familiares. O índice tem validade pelo período de maio de 2022 a abril de 2023.

…dos planos de saúde

A aprovação do reajuste deixa clara a proteção dada pela ANS às operadoras de planos de saúde, violando claramente seu papel de fiscalização e regulação do setor, colocando em evidência que não possui qualquer independência para regular o sistema de saúde suplementar no país.

Recorde

O Distrito Federal terá nas eleições deste ano o maior número de candidaturas femininas da unidade da Federação por vaga na Câmara dos Deputados. Serão 75 postulantes para uma bancada de oito parlamentares – ou, na média, 9,4 por vaga.

Mesmo com Pix…

O lucro líquido do sistema de bancos foi de R$ 132 bilhões em 2021, valor 49% superior ao registrado em 2020 e 10% acima do observado em 2019. Os dados constam do Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado pelo Banco Central. De acordo com o BC, a rentabilidade dos bancos continua em recuperação dos efeitos da pandemia e deve se manter resiliente no curto prazo.

…bancos lucram bilhões

“Após queda significativa no primeiro semestre de 2020, a rentabilidade do sistema retornou a níveis próximos daqueles observados antes da pandemia. As despesas com provisões estabilizaram-se, e o atual nível de cobertura de provisões pode contribuir para absorver eventuais aumentos em ativos problemáticos. A margem de crédito está pressionada pelo aumento do custo de captação, mas deve se beneficiar do mix mais rentável e de novas contratações de crédito a taxas mais altas. As receitas de serviços devem crescer em ritmo mais lento, e os custos, apesar de controlados, devem seguir pressionados pela inflação”, afirmou o BC.

Autógrafos

Na noite do dia 25, na Livraria da Travessa do Casapark, Andreza Nunes (foto) comanda o lançamento do livro “Eu escolho não ser mãe”. A obra reúne histórias de mulheres que decidiram não ter filhos e se unem por um único objetivo: o respeito a essa escolha.

Música

Nesta terça-feira, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro fará um concerto totalmente dedicado à música brasileira. Obras de Fernando Morais, Camargo Guarnieri e Guerra-Peixe no palco do Teatro Plínio Marcos, às 20h. Evento gratuito.

Happy hour

O mês de agosto pode até não ter feriados, mas não faltam opções em Brasília para curtir bons drinques e o melhor da gastronomia mesmo durante a semana. O Mezanino Gastrobar, no rooftop da Torre de TV, é um desses points para quem não espera o fim de semana para celebrar. Neste mês, a casa lançou um happy hour que promete animar os fins de tarde com a vista mais bonita da cidade.

Novidade

Stephanny’s Haute Coiffure está de endereço novo. Atende agora suas belas e fiéis clientes em moderno salão, no Bloco B da QI 9/11 do Lago Sul.