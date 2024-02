Coluna Lia Dinorah

TUDO NO MUNDO VAI MUDAR

Em breve, os maiores nomes do rádio, da imprensa e da TV (e, diria hoje, da internet) estarão tratando das Profecias do Cristo com toda a seriedade e atenção, convocados pelo humano instinto de sobrevivência. Assuntos que hoje frequentam as primeiras páginas descerão a plano secundário. Tudo vai mudar no mundo inteiro, que evoluirá em função de Jesus, não mais em torno de interesses inferiores. Vivemos período de excepcionais transformações. Fim de século, de milênio e de um ciclo apocalíptico. Mas início de extraordinária época para este orbe. Como na maçã, que, mesmo quando podre, encerra futurosas sementes, nesse fim lateja o embrião de um início totalmente novo para a humanidade. Preconceitos que separam os seres humanos cairão, até mesmo dogmas da Ciência que ainda existem, como sempre existiram… Basta ver que o academicismo por séculos sustentou a doutrina absurda do geocentrismo… E ai de quem afirmasse o contrário! O mundo inteiro pode soçobrar por força dos erros humanos, resultado consciente do afastamento das Leis Eternas. Contudo, para todo o sempre vigora a Divina Liderança de Jesus, pelos milênios reconhecida por aqueles que tiveram e têm “olhos de ver e ouvidos de ouvir”. Será mundialmente respeitada, neste final de ciclo e início de outro, por toda a humanidade. Jesus está voltando! Quem viver verá!

Mensagem de José de Paiva Netto

NOVA MISSÃO

Depois de oito anos servindo como embaixador no Sudeste Asiático (Filipinas) e no Caribe (Trinidad e Tobago), Rodrigo do Amaral e sua Laís estão de volta ao Brasil. O querido e respeitado embaixador, que deverá chefiar o Escritório do Itamaraty em São Paulo, sua cidade natal, está bem entusiasmado com esse novo desafio em sua carreira. Os amigos estão na maior felicidade com o retorno do amado casal ao país.

Reforma…

Passado o reinado de momo, o Congresso vai pressionar o governo pela aprovação da Reforma Administrativa. Na volta dos trabalhos legislativos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já alertava que 2024 seria o ano do debate sobre este assunto. Por sua vez, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em sua fala na sessão de abertura do ano legislativo defendeu a “racionalização do serviço público”, que seria buscada por meio desta reforma .

…Administrativa

A Proposta de Emenda à Constituição que já vem sendo debatida pelos deputados nos últimos anos, mas que encontra fortes resistências do governo e deverá ser substituída por outra, propõe em linhas gerais uma série de alterações significativas na administração pública e no sistema de servidores no Brasil.

Mudança de comando

A Associação Brasileira de Energia Nuclear está vivendo um novo momento. A entidade anunciou recentemente uma mudança em seu comando, com a chegada de Carlos Freire (foto) à presidência. A instituição reúne técnicos, pesquisadores e empresas do setor nuclear brasileiro. Entre as suas atribuições, está a difusão de informações sobre as aplicações pacíficas da energia nuclear. Segundo Freire, uma das metas da nova gestão é justamente ampliar a presença da associação nos principais fóruns de discussão sobre os projetos nucleares brasileiros.

Máscaras

A Breton convida para celebrar a festa mais brasileira de todas, neste sábado no Casapark. O espaço vai promover uma oficina de máscaras para os pequenos e os adultos, afinal, alegria e diversão são bem-vindas o ano todo!

Wine Paris-Vinexpo

Paris tornou-se a capital mundial do vinho, esta semana. Produtores, importadores, distribuidores, sommeliers e jornalistas se apressaram na Porte de Versailles, no sul da cidade luz. A feira parisiense posiciona-se como concorrente da feira alemã ProWein em Düsseldorf (49.000 visitantes, em 2023). Em Paris, a estimativa foi de mais de 40.000 visitantes, mais de um terço dos quais vêm do exterior (um aumento de 70% em relação à edição passada). O número exato de visitantes não foi comunicado antes do encerramento desta coluna.

Contexto incerto

Wine Paris Vinexpo abriu as portas num contexto econômico internacional incerto. Rodolphe Lameyse, organizador do evento e diretor geral da Vinexposium, lembra que o setor teve a menor produção mundial de vinho em 60 anos (ou seja, 244 milhões de hectolitros), e em 2023 sofreu com o aumento entre 15% e 30% dos custos de produção. Isso teve um impacto no preço final da garrafa. “O que penalizou a compra e o consumo de vinhos”, explica Lameyse.

Vinhos sem álcool

No menu da Wine Paris: novas tendências como o vinho sem álcool, aclamado pela nova geração (44% dos consumidores de vinhos sem álcool têm entre 18 e 25 anos de idade). França, Alemanha, Finlândia e Holanda estão no topo da demanda, seguidos da Noruega e dos Estados Unidos, grandes consumidores de vinhos com baixo teor alcoólico. De acordo com a Wine Paris & Vinexpo Paris, o mercado global de bebidas sem álcool ultrapassou US $ 11 bilhões em 2022.