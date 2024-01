Coluna Lia Dinorah

SENTIMENTO SEM SENTIDO

Já cantava Gal que não da pra viver esse tipo de emoção. Vivemos uma crise de saúde silenciosa, criamos um padrão de vida vazio e sem sentido. Nossa alma está doente. Da mesma forma que a alimentação de hoje tem acarretado inúmeras sequelas, nossa alma, nossa mente, tem sido bombardeada e alimentada com uma gama de informações e o aguçar de desejos cada vez mais difíceis de serem alcançados. A visão triunfalista que a mentalidade atual prega, nas suas mentorias e nas propagandas que vendem sonhos altos demais e as vezes inatingíveis, tem gerado frustração e inflado uma geração depressiva, que padece de sentimentos sem sentido. O Cristo disse que deveríamos ajuntar tesouro nos céus, que deveríamos buscar o Reino de Deus, pois fazendo isso as demais coisas seriam acrescentadas. Que possamos tirar os olhos do passageiro e terreno, do temporal e material, e voltar os olhos para Aquele que é Eterno e nos garante essa eternidade.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola

A linda Aline Santos empresta toda a sua beleza e graça para iluminar a primeira coluna do ano, que chega emanando boas energias, positividade e muita prosperidade. Alessandro Alcantara assina a irretocável produção. Queira bem, plante o bem, que o resto vem!

Supremo abre o…

O STF, sob a presidência do ministro Luís Roberto Barroso, abre nesta quinta-feira, o Ano Judiciário 2024, em sessão marcada para as 14h. Após a solenidade, que deve contar com a presença de representantes dos três Poderes, da Procuradoria Geral da República e da OAB, o Plenário realiza sua primeira sessão de julgamentos do ano.

…Ano Judiciário 2024

Seis sessões acontecerão em fevereiro e a primeira vai retomar as discussões iniciadas no ano passado. Entre elas, está a Revisão da Vida Toda. A expectativa dos aposentados é grande já que o benefício possibilita ao segurado do INSS usar toda a sua vida contributiva para o cálculo do valor, e não apenas os salários após julho de 1994.

Carnaval

A alegria dos foliões mirins vai tomar conta do Pátio Brasil no próximo sábado, em uma das festas infantis mais tradicionais da cidade, o Bailinho do Pátio. O evento, que é totalmente gratuito, acontecerá das 13h às 18h, no Varandão Externo.

Templo de beleza

O dentista Rildo Lasmar (foto), destaque em sua área de atuação, foi um dos palestrantes do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, um dos maiores do mundo. Ele e bela mulher, Bel Lasmar, estão à frente de uma suntuosa clínica de odontologia e estética, localizada no condomínio fechado de luxo Alphaville Flamboyant, refúgio de famosos que desejam repaginar o visual.

Modernização

Goiás será o primeiro estado do Centro-Oeste a ter uma rodovia em pavimento rígido, uma das infraestruturas viárias mais modernas do mundo. O perímetro urbano da GO-210, em Rio Verde, será substituído por via duplicada com concreto, que tem durabilidade superior a 20 anos. Esse tipo de cobertura é adotada nos Estados Unidos, países da Europa e na China.

Pé na areia

Médica patologista que é proprietária da Clínica Goiana de Radiologia, em São Luis dos Montes Belos, próspero interior de Goiás, Maria Helena Tavares Vilela acaba de aterrissar de temporada de férias nas praias de areia branca no litoral paulista, mas precisamente na paradisíaca Riviera de São Lourenço.

Eurotrip

Discreta como pessoa, mas sumidade como oftalmologista, a glamourosa médica Cinthia Mendonça de Melo Almeida (foto), do Instituto Panamericano da Visão, de tradicional família Goiana, cumpriu tour de conhecimento de quase um mês acompanhada do marido, Juliano Gomes de Almeida, e os filhos, Mariana e Raphael Mendonça de Melo. No roteiro incluíram Portugal, Inglaterra e França.