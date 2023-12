Coluna Lia Dinorah

EM TUAS SAGRADAS MÃOS, SENHOR!

Chegamos ao crepúsculo de 2023! A aurora de um ano novo vem breve. Mas, antes, o Natal de Jesus! Ah, que divino bálsamo para os nossos Espíritos! O Celeste Amigo, mais uma vez, nasce no mundo para encher de Fé Realizante e de Esperança o futuro das nossas existências eternas! Sim, eternas, porquanto caminhantes, neste orbe de barro e água, podemos divisar no horizonte Jesus, a Segura Morada de todos nós. É Natal! A linfa sublime que nos refresca a vida e dessedenta a nossa sede de Conhecimento Espiritual faz-se sentir ainda mais.“Glória a Deus nas Alturas, e Paz na Terra aos da Boa Vontade de Deus” (Lucas, 2:14). Essa é a Paz que nos devolve o equilíbrio de Alma e nos inspira mais e mais vida.

Mensagem de José de Paiva Netto

Novo presidente

A Eletronuclear está sob nova direção. O Conselho de Administração da empresa definiu a nomeação de Raul Lycurgo Leite para o cargo de diretor-presidente. Procurador federal, Lycurgo sucede Eduardo Grand Court.

Gás

O presidente do Sindicato Sindigás, Sergio Bandeira de Mello, destacou que um tema central no setor de GLP no ano de 2023 foi a mudança na cobrança de ICMS, com a adoção da alíquota ad rem, em substituição ao modelo anterior. Segundo ele, isso provocou em alguns estados significativo aumento no preço final do produto e avalia que a pauta tributária continuará demandando ainda bastante atenção ao longo de 2024.

Contagem regressiva

A tradicional festa de Réveillon do Iate Clube de Brasília, terá várias atrações especiais para o último evento do ano. No momento da virada, na orla da agremiação, o público presente será presenteado por um show pirotécnico com duração de cerca de dez minutos. A animação da festa, que terá saboroso buffet preparado por Renata La Porta, ficará a cargo da banda Terminal Zero e o VJ Nando Nitro.

Pausa

Depois de um ano de muito trabalho e importantes publicações, a coluna entra em recesso a partir de hoje, para recarregar as baterias e curtir merecido descanso. No dia 31 de janeiro retornarei ao batente, com todo o gás e muitas novidades. Desejo aos colegas do JBr, queridos leitores e amigos, um Feliz Natal e um Ano Novo pleno de muita saúde, amor, paz e prosperidade!

Cava

O espumante espanhol Cava estará em muitas mesas neste fim de ano e a D.O. (denominação de origem) só tem o que festejar! De janeiro a setembro, as vendas totais de Cava aumentaram 2,35% em comparação com o mesmo período de 2022, graças ao aumento das vendas no mercado interno, que cresceu um notável 7,65%. Isso representa um novo recorde histórico de vendas para a D.O. CAVA. O aumento tem sido mais moderado nos mercados de exportação, mantendo quase os mesmos níveis de vendas do ano passado (aumento de 0,33%).

Redução da vinha francesa

Já falamos aqui sobre os franceses que bebem cada vez menos vinho (o consumo caiu 70% em 70 anos!), sem falar da diminuição das exportações dos vinhos franceses. Para completar, o aquecimento global ameaça a vinha e todos os vinhedos franceses são afetados, exceto os grands crus (5% dos volumes). O Comitê Nacional Interprofissional de Vinhos de Denominação (CNIV) vem trabalhando numa saída de crise há quase um ano e vai propor um plano ao governo Francês, cujos detalhes serão finalizados no início de 2024. A discussão sobre a diminuição do potencial de produção está em cima da mesa, o setor gostaria de diminuir o vinhedo nacional em 100.000 hectares, ou seja, 13% da sua superfície atual (750.000 hectares).

Vinho da ceia de Natal

Se você está se perguntado qual vinho servir na ceia de Natal, aí vai minha dica para celebrar “la vie en rosé” com um vinho nacional. O Pinot noir rosé da Vinícola Batalha, Campanha Gaúcha, vai cair muito bem tanto com o peru, o bacalhau e até mesmo com uma sobremesa de frutas vermelha. Graças à sua estrutura complexa, mas refrescante, ele é fácil para harmonizar, ideal ser degustado em temperatura mais alta dessa época do ano. Você será seduzido(a) pelos aromas de cereja e notas florais com amêndoas. Na boca, sua acidez é equilibrada e refrescante, lembrando frutas cítricas e damasco. Ele foi parcialmente envelhecido em carvalho por isso combina com o peru, mas seus taninos são leves e macios para acompanhar peixes. Boa degustação e ótimas festas, nos encontramos por aqui em fevereiro de 2024. Saúde!