Coluna Lia Dinorah

ANIVERSARIANTE

Na minha tenra infância, a estação mais esperada do ano sempre era o Natal! Ainda me recordo, com saudosismo, dos aromas e sabores, das músicas e enfeites. Uma coisa porém era certa, Natal era festa de aniversário, e o aniversariante sempre estava presente. A data magna do Cristianismo, era celebrada com vigor. A manjedoura, reis magos, pastores e estrelas! Tudo fazia parte da maior epopeia de amor, retratada com requinte e primor. Passaram-se estações e nos deparamos com o esquecimento. Nos encontramos em outra festa que celebra de tudo um pouco, menos o nascimento do Cristo. A estrela da árvore foi substituída pelas logos comerciais, a manjedoura esquecida e em seu lugar o consumo sem propósito claro. Que possamos, em um lapso de lucidez, trazer o aniversariante para sua festa, convidando Jesus de volta para o seu Natal.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

CONFRATERNIZAÇÃO

Em clima de festa, o Casapark Prime reuniu arquitetos, designers de interiores e lojistas que participam do programa de relacionamento do mall para celebrar um ano de parcerias e aprendizado. No jantar natalino, Marlene Vieira, ladeada por Carol e Ivana Valença.

Representantes da Justiça

O Plenário do Senado aprovou a indicação do ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos para conselheiro do Conselho Nacional de Justiça.

Filme

A Total Entertainment convida para sessão do longa biográfico dos Mamonas Assassinas, amanhã, às 10h, no Cine Cultura Liberty Mall, com as presenças dos produtores, Marcos Didonet e Walkiria Barbosa.

Show de Natal

O Pátio Brasil traz o grupo musical Broadway Show para o “Especial de Natal”, no dia 23, às 17h, com entrada gratuita. Com um repertório diversificado, os músicos e cantores vão colocar todos para dançar, se divertir e se emocionar durante todo o espetáculo.

Expertise

Sob a liderança de Luiz Felipe Guerra, a AMMA Multi Family Office vem ganhando espaço na cidade, voltando-se para a gestão patrimonial de grandes fortunas familiares e sucessão empresarial. Com a bagagem internacional e as credenciais técnicas, Luiz Felipe continua liderando a VP do Guerra Advogados e segue unindo o universo jurídico e financeiro, oferecendo o serviço exclusivo de Wealth Planning pela AMMA MFO. Depois de concluir mestrado em Finanças Corporativas pela Sorbonne, defenderá, em Bordeaux, o título de PhD em Provisão Financeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ditando moda

Empresária de moda que faz uma diferenciada curadoria em sua maison fashion Encantare, a bela Adriana Gomes (foto) recebeu a designer Paula Araújo para apresentar a nova coleção de joias Sou. Evento efervescente que reuniu as mais estreladas mulheres, clientes vips de sua loja, uma das mais requintadas de Goiânia, onde as elegantes se produzem para as festas de fim de ano. Expert do assunto, Adriana também faz apurada consultoria de moda, conduzindo grupo de mulheres para cursos especializados e experiências únicas na Itália. Mulher que acontece no mundo da moda.

Temporada na Toscana

Notório advogado criminalista do Estado, Pedro Paulo Medeiros segue esta semana com a família para temporada de inverno na Toscana. Será recepcionado pela irmã, Anna Paula Guerra, que há mais de 30 anos vive e trabalha nas propriedades da nobre família Gondi. PP, como é conhecido, onde tem como base a bela Florença, que exibe uma das mais exuberantes decorações de Natal de todo o país.

Lacuna

Goiás perdeu um de seus maiores expoentes da literatura. O escritor, jornalista e folclorista Waldomiro Bariani Ortêncio, um grande amigo, tinha 100 anos, mais de 50 livros publicados, o primeiro deles, O que foi pelo serão, de 1956. Ele também tinha paixão pela gastronomia goiana e foi um grande letrista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fino trato

Multifacetada até o último fio de cabelo loiro, Telma Jayme (foto) desfila toda a sua exuberância nos eventos de fim de ano em produções elaboradas por ela mesma – cheias de estilo, qualidade e bom gosto sem data de validade. Mulher versátil e inteligente, reserva parte de seu closet para outras composições na melhor versão estradeira-chique, já que tem paixão por andar de moto e o faz sem perder a pose jamais!