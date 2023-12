Coluna Lia Dinorah

MINHA CASA

Todos os esforços para juntar em vida são válidos. Não se pode diminuir o esforço individual ou coletivo envidado para conquistar e evoluir. Mas há um limitador chamado tempo. E ele escorre fluidamente pelos dedos de forma rápida e impiedosa. Hoje somos, e como um sopro deixamos de ser. Tudo que temos deixará de existir ou na melhor das hipóteses passará para as mãos de quem, muitas vezes, não nos conheceu. Resumir a vida à chave de uma casa ou outro bem, é entender pouco a realidade da vida. O Cristo falou, certa feita, com seus discípulos, que se deveria ajuntar tesouro no céu onde a ferrugem não destrói. Pensar na eternidade com Cristo faz mais sentido do que passar alguns anos usufruindo deste mundo. Que possamos, como Ele mesmo disse, buscar o Reino de Deus primeiramente, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Essa é a chave para se ter, ser e viver!

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Sabatinas

As sabatinas dos indicados Flávio Dino (STF) e Paulo Gonet (PGR) estão marcadas para hoje. Além deles, o plenário do Senado votará o indicado do presidente Lula à Defensoria Pública da União, Leonardo Cardoso.

Nube lança cardápio de Natal

O Natal é uma temporada verdadeiramente encantadora, marcada pela magia e repleta de sentimentos de gratidão. A data é caracterizada pelas adoráveis figuras do Papai Noel, a imponente árvore de Natal e, é claro, pelas delícias servidas durante a ceia festiva. Para celebrar a ocasião, a Nube Café preparou um cardápio exclusivo para agradar todas as idades e gostos. Além de ser uma ótima opção de presente, os docinhos ainda podem virar decoração da mesa da ceia. Entre as opções estão tortas, caixa de macarons, produtos personalizados e muito mais. Os pedidos devem ser feitos por WhatsApp ou presencial na loja da 405 Sul.

Coletânea

Com a coordenação do ministro Dias Toffoli, do promotor de Justiça Renato Kim Barbosa e do mestre em Direito Silvano Andrade do Bomfim, o livro Direitos da Personalidade – Reflexos nos Direitos Público e Privado será lançado no STF, às 18h.

Seminário

“Uma Conversa Íntima – Convergências entre as Literaturas Russa e Brasileira” é o tema do seminário que acontecerá nesta sexta-feira, na Biblioteca Nacional, das 19h às 21h30. A entrada é gratuita.

Exposição

O foyer do plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal recebe a mostra “Olhares da Vila”, com vernissage a partir das 19h. A exposição reúne obras fotográficas de jovens do projeto “Se Liga Juventude”.

Virada do ano

Os restaurantes do Pontão estão na contagem regressiva para o Réveillon. Dez espaços gastronômicos do complexo já oferecem cardápios variados e atrações musicais diversificadas. Em comum, a vista para o Lago Paranoá e a já tradicional queima de fogos em um dos principais cartões-postais da cidade.

Visita ilustre

Ativista cultural que atua em Paris e grande colecionadora de arte, Sandra Hegedus foi recebida na casa do pintor Waldomiro de Deus (foto), de quem tem preciosas obras. Ela está fazendo um trabalho sobre a trajetória do artista, que tem um certo dom de prever o futuro através de suas obras no melhor estilo naïf. Sandra é uma das maiores conhecedoras da arte do rei do primitivismo.

Natal em família

Festas em grande estilo se anunciam para as comemorações típicas do Natal, época das grandes confraternizações. Míriam Campos Macedo passa a data na casa da filha, Cláudia Queiroz, e do marido, Mário Henrique Queiroz, dono de concessionária de automóveis. Tudo com requinte de detalhes, como os acontecimentos da família.

Virada de luzes

Uma virada de ano no melhor dos estilos é o que promete o casal Calisto Antônio e Zélia Maria Queiroz. Eles iluminarão o amplo triplex num dos mais nobres bairros de Goiânia, para receber os amigos e parentes na noite da contagem regressiva, com muitos votos de um Ano Novo cheio de boas surpresas.

Pura tradição

Empresária que sintetiza o glamour e a elegância, a bela Carmem Emília Xavier Nunes, goiana que muito faz e acontece no Rio de Janeiro, passa o Réveillon com o marido, alto dirigente classista Luiz Antônio Ferreira de Araújo (foto), e o filho Eduardo Xavier Nunes de Faria Borghetti, no tradicional Hotel Nacional, onde ele é diretor executivo. Na lista de convidados, amigos do casal contados nos dedos.