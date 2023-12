Coluna Lia Dinorah

A ONIPOTÊNCIA DIVINA

A onipotência é um atributo de Deus que pertence exclusivamente a Ele. Conhecer esse atributo divino é fundamental para que o ser humano se coloque na dependência do Deus que tudo pode. Engana-se quem pensa que conhece Deus, mas se acha poderoso. Jesus destacou o poder de Deus em contraste com o humano. Deus tem o poder nos céus e na terra. Vivemos num tempo em que os indivíduos e instituições buscam os seus próprios interesses em detrimento do direito de terceiros. Homens cheios de si mesmo, atalhos rápidos na construção de seus próprios caminhos. Na contramão do mundo Jesus virá manifestar o verdadeiro poder. Homens não são capazes de designar o destino das pessoas. Só Deus tem esse poder.

Olhemos para a terra e esperemos na onipresença de Deus. Ele é o alfa e o omega! Ele é o início e o fim.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

963 dias de…

O governo Michel Temer vai ser transformado em um longa dirigido pelo cineasta Bruno Barreto. Temer queria fazer um filme sobre o seu legado político, mas a ideia foi barrada por integrantes da executiva nacional do MDB. Agora, o projeto vem sendo tocado com o apoio do marqueteiro Elcinho Mouco.

…Temer no Poder

Segundo Barreto, “não é um documentário especificamente sobre o Temer. É sobre tudo o que veio depois daquela bomba do dia 17 de maio de 2017, uma referência à conversa gravada pelo empresário Joesley Batista, que foi divulgada pela imprensa. O filme (ou série), vai se chamar 963 dias, tempo em que Temer ficou no poder.

Empreendedorismo

Em grande estilo, acompanhada por alta gastronomia e excelente música, a MOAI, maior clube de líderes do DF, promove, no dia 13, a partir das 18h30, o MOAI Awards. O evento contará com retrospectivas e encontros entre líderes para celebrar a jornada de negócios deste ano e prospecções para 2024.

Ducati

Às 19h30, no Sudoeste, acontece o coquetel de inauguração oficial da 299 Ducatti e 299 Aventura. Daniel Paixão, CEO da Ducati Brasil, e o diretor comercial Alexandre Ruiz, terão a exclusividade da marca em Brasília, uma das maiores fabricantes de motociclistas do mundo.