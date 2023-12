Coluna Lia Dinorah

JESUS, A DIVINA ESPERANÇA

Abasteçamos nossa Alma na Fonte do Conhecimento e da Fartura Espirituais, contidos no Santo Evangelho, e revistamo-nos da esplendorosa vibração do Nascimento de Jesus, quando a Esperança desceu à Terra. Em oração, contritos, roguemos aos Céus pelo Retorno Glorioso do Sábio dos Milênios, conforme Sua Promessa: “Quando o Filho de Deus voltar sobre as nuvens com Seus Santos Anjos, dará a cada um de acordo com as próprias obras de cada um” (Evangelho, segundo Mateus, 16:27). Ao percorrermos a narrativa de Seu magnífico Nascimento, só a leitura das passagens bíblicas já nos emociona. Afinal, trata-se do Verbo de Deus habitando entre nós. A permanência dele prossegue em Suas Palavras e em Seus Exemplos, que encontram guarida em todos aqueles que testemunham o Divino Pastor por meio de ações inspiradas nele.

Mensagem de José de Paiva Netto

Cidadã de Brasília

O presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado Wellington Luiz comanda sessão solene, às 19h, em Homenagem aos 60 anos da Ação Social do Planalto, com entrega de Título de Cidadã Honorária de Brasília à pioneira Natanry Osório (foto). Uma iniciativa da deputada distrital Paula Belmonte.

Votação da…

O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, confirmou que a intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira, é de votar a proposta em plenário na semana que vem. O parlamentar avalia a possibilidade de excluir algumas exceções que foram incluídas pelo Senado no texto.

…Reforma Tributária

Segundo ele, “vamos avaliar tecnicamente o que é possível ser suprimido do texto, sem que isso comprometa a reforma. Estarei com o presidente Rodrigo Pacheco para alinhar. É uma promulgação, é momento de ouvir o Senado. Temos que fazer essa interlocução, para propor o que é melhor”. Para acelerar a agenda, a Câmara deve realizar sessões de segunda a sexta-feira.

BEAUTY

A 1ª edição do Ilumina, um evento dedicado a celebrar histórias transformadas através do sorriso, foi um sucesso! E para honrar as tantas histórias transformadas pelo poder do sorriso, Mariana de Figueiredo (foto) ofereceu uma masterclass de skincare e automaquiagem com a maquiadora Juliana Leal, ensinando dicas de makeup para as suas clientes e parceiros, na Sephora do Iguatemi.

Coletânea

Com a coordenação do ministro Dias Toffoli, do promotor de Justiça Renato Kim Barbosa e do mestre em Direito Silvano Andrade do Bomfim, o livro Direitos da Personalidade – Reflexos nos Direitos Público e Privado será lançado no próximo dia 13, às 18h, no STF.

Alto-Verão

A partir das 18h, movimenta a QI 11 do Lago Sul, o coquetel de inauguração da Dexxco Lago, descolada grife brasiliense pilotada por Luciara e Alexander Marinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Economia e sustentabilidade

Figura do vinho francês, o comerciante do Vale de Rhône, Michel Chapoutier quer se emancipar das cápsulas de alumínio para deixar seu balanço ecológico mais verde e dar o troco às empresas de cápsula que “aproveitam das tensões de abastecimento”. Ele denuncia as práticas comerciais nos últimos anos e considera “uma forma de oportunismo os aumentos de preços praticados pelos fornecedores”. Planejando comercializar as primeiras garrafas sem cápsula em 2024, Chapoutier optou por “tiras adesivas” para selar suas garrafas de vinho. O planeta agradece a decisão, pois o alumínio tem um impacto ambiental importante “tanto na extração, processamento, transporte, no peso e até na cadeia de reciclagem”, explica Chapoutier à imprensa francesa.

Pau Roca

A OIV, considerada o ONU do vinho, perdeu ontem seu diretor, Pau Roca. Ele tinha 65 anos e conforme comunicado vinha lutando contra uma longa doença. Roca estava à frente da Organização Internacional da Vinha e do Vinho desde janeiro de 2019 e era um conhecedor dos vinhos espanhóis, tendo sido secretário-geral da Federação Espanhola de Vinhos (FEV) por 27 anos. Durante o seu mandato, fez a estratégia da OIV para a transição ambiental, implementou boas práticas regulamentares e a digitalização, tendo aberto um observatório global da transformação digital do setor vitivinícola. Ele também fez parte da mudança da sede da OIV de Paris para Dijon e dos preparativos dos 100 anos da Organização que terá lugar em 2024.

Mouton Rothschild

A artista japonesa, Chiharu Shiota, assina novo rótulo do Château Mouton Rothschild 2021. A arte chama-se o Universo de Mouton, onde o frágil equilíbrio entre o homem e a natureza está representado por uma silhueta que se agarra a quatro fios segurados com firmeza e delicadeza para não correr o risco de quebrá-los. Os fios são a metáfora para as quatro estações do ano, essenciais para a viticultura. Desde 1945, o famoso Château, marca cada nova safra com um rótulo interpretado por um artista plástico. Andy Warhol, Pablo Picasso, Joan Miró e diversos outros já tiveram suas obras rotuladas na garrafa de um dos mais icônicos vinhos de Bordeaux.