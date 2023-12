Coluna Lia Dinorah

Natal

A magia do Natal irá invadir hoje o Casapark. A partir das 16h30 acontecerá um cortejo com personagens natalinos e na sequência, às 17h30, a concentração para a chegada da Caravana Iluminada da Coca-Cola.

Paternidade

A Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação em parceria com o JK Shopping realiza, das 10h às 17h, um mutirão de reconhecimento de paternidade. Dessa vez, a iniciativa receberá a comunidade de Ceilândia, Taguatinga e região no empreendimento. Crianças, adolescentes e adultos que não tenham o nome do pai na certidão de nascimento serão atendidos gratuitamente.

Tempo de celebrar

A advogada, procuradora e escritora Gracia Cantanhede abre as portas de sua residência nesta quarta-feira, no Lago Sul, para reunir as amigas em elegante noite de confraternização natalina. A anfitriã caprichou na decoração de fim de ano, que está belíssima e será apresentada as convidadas no encontro festivo.

Literatura

Um dos eventos literários mais importantes do Centro-Oeste, e sem dúvida um dos mais charmosos do Brasil, a Flipiri acontece em Pirenópolis desta quarta a 9 de dezembro. A 13ª edição deverá receber cerca de 5 mil pessoas, muitas delas de Brasília.

Autógrafos

Amanhã, das 18h30 às 21h30, na Livraria da Vila, no Iguatemi, a estilista Martha Medeiros lança a biografia “Do Sertão a Hollywood”. Novidade da Matrix Editora, o livro escrito por Eliane Trindade reúne os fatos marcantes de uma trajetória de coragem, visão empreendedora, glamour e inclusão social, que levou a renda brasileira para o mundo.

Celebração

Com uma degustação especial, a partir das 15h, no Bier do Pontão, vai acontecer a confraternização da equipe Gran Bier, Taypá, Lima, Meu Galeto e Sagrado Mar.

Natal solidário Por Elas

Em tarde de festa, Regina Cavalcante e Daniella Naegele (foto) iniciaram a campanha de natal ‘Avanzzo Por Elas’ para elevar a autoestima e brilho de mulheres em situação de vulnerabilidade. Até dia 18, todas as lojas da franquia estarão recebendo doações de peças femininas limpas e em bom estado. A cada item doado, a Avanzzo vai destinar uma nova peça para a campanha. A ação também conta com o apoio e o incentivo da empresária Helen Morais Damas e do Instituto IECAP.

O mar e as pérolas

Vivil Guimarães, designer de joias autorais, elegeu Brasília para apresentar sua recente coleção, Ressignificar, concebida nos Lençóis Maranhenses. A experiência que Vivil propõe será na Galeria Celso Junior, nesta quarta-feira, a partir das 17h.

Diplomática

Quem foi escolhido para assumir a nossa representação na Nicarágua foi o embaixador Carlos José Areias Moreno Garcete.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reinado

Ela ditou os rumos do colunismo social em Anápolis, a cidade epicentro do corredor mais próspero do Centro-Oeste. Marineusa Ribeiro (foto), glamourosa sempre, faz parte de uma das mais tradicionais famílias do estado, respeitada e querida em todas as rodas seletas da cidade. É destaque por seus anos de atuação irretocável e por retratar a evolução daquela que é chamada de Manchester Goiana.

Apoio de peso

Está tomando forma o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás, conhecido como Hospital Cora, voltado para o tratamento de câncer e concebido nos moldes do Hospital do Amor, de Barretos. Na semana que passou, a nova unidade ganhou reforço de caixa de peso – em montante e fama. Os músicos Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa e o locutor Cuiabano Lima visitaram as obras e comprometeram colaborar com os investimentos, que alcançam R$ 180 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agulha e linha

Começa hoje no Centro de Convenções de Goiânia, e vai até sábado, a primeira edição da Revestir – Moda e Negócios, uma iniciativa do Sinroupas, Agicon e Casmoda, que vai reunir a força dos polos confeccionistas espalhados pelo Estado, que ajuda a puxar para cima a economia da região. Serão quatro dias de desfiles, palestras, shows e compras.

Na lista

Sempre juntas, Liliane Chuahy e Chris Maia (foto) são presenças que figuram na lista dos eventos elegantes de Goiânia. Aqui, a dupla que atrai holofotes em um dos acontecimentos que marcou o calendário da capital, a Feijoada do Elpídio, restaurante e empresário que pilota grandes encontros para se curtir a vida com os amigos.