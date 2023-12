Coluna Lia Dinorah

Sabedoria e prudência

A prudência é uma virtude que está tão ligada à sabedoria, tanto que chega a ser confundida com a própria sabedoria. Ela faz o homem agir com cautela e precaução, para evitar as faltas e o perigo. Ela é exigida em todas as situações. Trata-se da primeira e mais importante regra no agir e falar; ela é tanto mais importante quanto maior e mais elevada for a posição. “Uma grama de prudência vale mais que uma arroba de habilidade.” Ter prudência significa agir com sabedoria; e ter sabedoria implica agir com prudência. Que nesse final de ano e no ano vindouro, em Cristo, nos seja derramado abundantemente por Deus em toda sabedoria e prudência.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

JBr do Bem

A campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem, está a todo vapor graças ao apoio de amigos, leitores, parceiros do jornal, e empresários que abraçaram a causa. Mais de 20 instituições de caridade e ONGs, além de idosos carentes, moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social do DF e do entorno serão beneficiadas com a ação social que arrecada grande número de cestas básicas, panetones e brinquedos. A união faz a força!

Jubileu de Ouro

Em comemoração ao 50° aniversário do Clube Soroptimista Internacional de Brasília, a presidente Lucila La Porta convida para um concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. Nesta terça-feira, às 20h, no Teatro Nacional Plínio Marcos.

O tempo na dança

O premiado dramaturgo e antropólogo Paulo Emílio Azevedo desembarca em Brasília com o seu projeto “Brasil sem Ponto Final”, que tem em seu escopo o espetáculo de dança “Vírgula”. Será nos dias 9 e 10, no Espaço Cultural Renato Russo.

MEDICINA DE PONTA

A Sialoendoscopia já é uma realidade em Brasília, com a realização da primeira cirurgia minimamente invasiva de Sialo, no Hospital Santa Lúcia. A técnica, realizada pelo talentoso cirurgião de Cabeça e Pescoço André Gouveia, marca o pioneirismo deste importante procedimento na capital do país através dos modernos equipamentos da TecVitta Richards. Na foto, o Dr. Beto Pinheiro, cirurgião dentista e consultor da TecVitta Richards no DF, e o médico André Gouveia.