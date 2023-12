Coluna Lia Dinorah

SOLIDARIEDADE: UM CAMINHO PARA A PAZ

A Paz desarmada jamais resultará apenas dos acordos políticos, todavia, igualmente, de uma profunda sublimação do espírito religioso. Como grandes feitos muitas vezes têm suas raízes em iniciativas simples, mas práticas e verdadeiras, de gente que, com toda a coragem, partiu da teoria para a ação, com a força da autoridade de seus atos universalmente reconhecidos, valhamo-nos deste ensinamento de Abraão Lincoln: “Quando pratico o Bem, sinto-me bem; quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião”. Dinheiro e fama podem tornar-se um pesado fardo para o ser humano. Dificilmente trazem felicidade. A não ser à medida que correspondam a benefícios promovidos em favor do coletivo. Eis um caminho para a Paz entre aqueles que tudo têm e os que necessitam de auxílio: Solidariedade.

Mensagem de José de Paiva Netto

MINEIROS

O médico Luiz Felipe Lobato foi recebido pela ministra Cármen Lúcia, em seu gabinete no Supremo. Na oportunidade, como bons mineiros, falaram sobre variados temas humanistas, e o renomado proctologista presenteou a magistrada com uma escultura do artista plástico Marcos de Sertânia inspirada na obra “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos.

Mercado do entretenimento

Brasília sedia desta sexta ao dia 3, em frente ao Museu da República, evento pioneiro que vai debater as novas tecnologias e inovações do setor cultural, o Inova Show. Lá o público vai encontrar um ecossistema vibrante de atividades, desde palestras inspiradoras até rodas de conversa interativas, além de atrações como as bandas Rock Beats, Rastapé e Israel Novaes.

Campeonato de salto

O IX Campeonato Nacional de Salto, promovido pela Federação Hípica de Brasília, vai mobilizar o fim de semana na capital e presentear os amantes do hipismo com o último evento do ano, revestido de quatro dias de festa, com shows e gastronomia. As provas começaram na quinta-feira e vão até domingo.

Almoço natalino

No dia 5, a amiga jornalista Marlene Galeazzi vai reunir as amigas em belo almoço de confraternização, na Trattoria da Rosario. Quem desembarca na Corte especialmente para o evento, é a querida baronesa Lúcia Itapary (foto).

SPA PREMIADO

O Tereza Zanchi Shiatsu e Bem-Estar aportou no ParkShopping, sob o comando da empresária Mônica Smolka. Nesta sexta-feira, a massoterapeuta Tereza Zanchi e Mônica Smolka encontram jornalistas e influenciadores em almoço para convidados, no Coco Bambu. Depois recebem o público na mais nova unidade da rede.

Bazar natalino

Peças de antiguidade e Tiffany & Co., louças importadas, roupas de marcas e muitos outros artigos, incluindo enfeites natalinos, estarão à venda no Bazar de Natal da Casa do Candango, de 11 a 15, na sede da entidade, na 603 Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rótulos mais transparentes

As garrafas de vinho rotuladas a partir de 8 de dezembro terão que exibir uma lista dos seus ingredientes e uma tabela nutricional. As novas diretivas europeias “para a indicação e designação de ingredientes para produtos de videira” prevêem a exibição, nas garrafas de vinho, de informações nutricionais (número de calorias, teor de açúcar…) e da lista de componentes. Este último inclui, além das uvas, o licor de tiragem e os aditivos com o seu papel (gás de embalagem, conservantes, antioxidantes, reguladores de acidez, agentes estabilizadores).

#CabFrancDay

No próximo dia 4, será celebrada a uva cabernet Franc, uma das variedades de uva vermelha mais importantes, mas muitas vezes discretas, do mundo do vinho. A uva tem sua origem em Bordeaux, onde está crescendo em cultivo hoje. Enquanto Cabernet Sauvignon e Merlot tendem a dominar os blends, Cabernet Franc tem geralmente o segundo papel tanto na Rive Gauche quanto na Droite. Porém no Vale do Loire, Cabernet Franc é um dos principais players onde dá origem a vinhos monovarietais como em Saumur, Chinon e Saumur-Champigny. Além da França, Cabernet Franc está presente nos Estados Unidos (Califórnia, Washington e nas regiões de Finger Lakes e Long Island de Nova York), bem como na Argentina, Austrália e norte da Itália.

Macallan 1926

A garrafa do uísque mais caro do mundo foi vendida no dia 18, em leilão em Londres, quebrando um recorde anterior estabelecido em 2019, de acordo com a casa de leilões Sotheby’s. Vendido por £2 187,500 (cerca de 12,5 milhões de reais), este frasco de 75 cl de Macallan 1926 estabelece um novo recorde de leilão para uma garrafa de vinho e destilado, de acordo com a Sotheby’s. Este uísque escocês destilado foi engarrafado 60 anos mais tarde, após a maturação em barris de carvalho, do qual extrai a sua cor escura. Esta é a safra mais antiga de Macallan. A garrafa vendida no dia 18 pode ser a última de uma série de 12 a exibir uma etiqueta desenhada em 1993 pelo pintor italiano Valerio Adami. Diz-se que uma destas 12 garrafas foi destruída num terramoto no Japão.