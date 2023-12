Coluna Lia Dinorah

ZONA DE CONFORTO

Num mundo recheado de positividade, onde os discursos, mentorias e prédicas estão recheadas de frases e conteúdos egocêntricos, vemos a sociedade naufragar. Quanto mais se valoriza a força humana, sua capacidade e seu potencial, mas vemos as guerras aumentando, a avareza dominando os corações e a esperança minguando. Muito se fala da Idade Média, ou Idade das Trevas, onde a fé aparentemente estava acima da razão. Quando o homem tirou Deus do centro e se posicionou, a ideia era iluminar e trazer lucidez fora dos muros da Igreja, mas o que se viu foi um retrocesso em todas frentes. Quando hoje a ideia é sair da zona de conforto, declarar que foguete não tem ré, vemos pessoas sem rumo e sem expectativas. Onde falhamos? Nas nossas escolhas.

Que possamos voltar os olhos para nós, primeiramente, e ver que as soluções não estão no homem, e reconhecer que esse homem sem Deus não prospera. E como ensinou o Cristo, a fórmula de sucesso para a vida é buscar primeiro o Reino de Deus!

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

MESTRES DO DIREITO

Os advogados Marcelo Feitosa, Estenio Campelo e Fernando Ferrer, abraçando o grande anfitrião e estrela do dia, o advogado presidente da OAB-MG Sérgio Leonardo, que na abertura da 24ª Conferência Nacional da OAB, em Belo Horizonte, foi brilhante em sua fala histórica, contundente e corajosa na defesa das prerrogativas da categoria.

Boletim da Conab

Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento iniciaram as pesquisas em todo o país para compor o 3º Levantamento da Safra de Grãos 2023/24. O trabalho contempla todos os estados da federação e os dados coletados ajudarão a compor o boletim a ser divulgado pela estatal no dia 7 de dezembro. A pesquisa ocorre no momento de finalização da colheita das culturas de inverno e da terceira safra da temporada 2022/23.

Ano de resultados positivos

A Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior – AMIES, presidida pelo deputado Moses Rodrigues, promove jantar de confraternização, às 20h, no Dúnia, com a presença de cerca de 200 convidados, entre associados e autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Na ocasião, os ministros Camilo Santana e Juscelino Filho serão agraciados com medalha.

BRILHO

Um encontro de clientes que se tornaram amigos. Essa foi a atmosfera reinante no evento promovido por Vânia Ladeira (foto), em comemoração aos 25 anos de sua marca homônima de joias e pelo 14º ano de sucesso de sua loja física. O coquetel foi abrilhantado pelo lançamento da coleção Tecelagem, linha que traz uma metáfora entre a técnica do tear – criada pela talentosa artista plástica e designer de joias.

Foto de César Rebouças

Confraternização

Nesta quarta-feira, a sempre elegante Mércia Crema movimenta os jardins de residência com almoço de final de ano em torno das 40 Madrinhas do Bem, que participam e contribuem mensalmente para os projetos sociais que realiza na capital.

Arte e cultura

Inaugura às 19h, no Instituto Histórico e Geográfico do DF, a exposição “Brasília” do saudoso arquiteto, desenhista e artista plástico Gervásio Cardoso. A mostra tem curadoria de Beatriz Cunha.

Relíquias

A bela colecionadora de antiguidades, Tânia Göler (foto) fez curadoria de peças exclusivas para presentear com classe no Natal que se aproxima. O Tânia Göler Antiques, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem objetos criteriosamente garimpados nos quatro cantos do mundo para atender clientes do mais refinado bom gosto. A empresária é referência nacional nesse mercado de excelência.

Papa do jornalismo

O meio jornalístico perdeu na semana que passou um de seus grandes sacerdotes, o jornalista Batista Custódio, fundador dos jornais Cinco de Março e Diário da Manhã. Revolucionário, fez do jornalismo sua arma de liberdade e influenciou gerações de profissionais da imprensa. Deixa como legado sua irrepreensível escrita em longos e brilhantes artigos que mudaram os rumos da política goiana.

Selecionado

As irretocáveis esculturas e ânforas em barro do artista plástico Valmir Neves vão compor o Salão Nacional de Turismo de Brasília, entre os dias 15 e 17 de dezembro, no espaço do Sebrae. Ele foi escolhido por ter sido um dos quatro vencedores de Goiás do Prêmio Top 100 da entidade. As peças de Valmir foram expostas recentemente na Fenarte, em Olinda, Pernambuco.

Preparativos

Em evento estrelado, as empresárias Graça Camarço, que atua no segmento fashion, e Ângela Ramalho (foto), proprietária de fábrica de móveis planejados, trocaram ideias originais sobre como se preparar para o Natal, espiritual e materialmente, mas sempre colocando a família e os significados da data em primeiro lugar.