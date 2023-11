Coluna Lia Dinorah

SOMOS ESCRAVOS DE NOSSAS ATITUDES?

Muitas vezes permanecemos surdos ao convite divino para o exercício do perdão. Agimos assim quando somos insultados em nossos direitos e ofendidos em nossas verdades.

Um sentimento faccioso nasce, e isso se chama mágoa e/ou ressentimento. Temos dificuldades de lidar com a mágoa. Ao invés de eliminá-la em nós consentimos que ela permaneça por mais tempo em nossas vidas, e se aprofunde, deixando-a por vezes, que se transforme numa ferida na qual a cicatrização fique ainda mais difícil. Como exercitar compreensão com esse sentimento tóxico? A melhor forma é buscar trabalhar o perdão, se expressando de maneira correta e colocando limites na situação e nas relações. Somente assim você se perceberá leve e mais maduro para conduzir situações como essa na jornada da vida. Quando nos permitimos guardar rancor das pessoas, criamos muros que são difíceis de derrubar e que nos isolam dos outros.

Mensagem do pastor Adriano Mendes

Sabatina

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para quarta-feira, às 10h, a sabatina dos indicados pelo TST para compor o Conselho Nacional de Justiça no próximo biênio, nas vagas de conselheiros da Justiça do Trabalho. Os indicados foram o ministro Caputo Bastos, o desembargador Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha e o juiz do trabalho Guilherme Guimarães Feliciano.

Delegação brasileira…

Desta terça-feira ao dia 30, Paris sediará a World Nuclear Exhibition, um evento de grande relevância global no setor nuclear. Este encontro internacional reunirá especialistas, líderes empresariais e governamentais, junto a renomados profissionais, destacando a participação crucial do Brasil para a expansão e fortalecimento de sua indústria nuclear, assim como para a busca de soluções sustentáveis de energia.

…rumo a Paris

Sob a liderança de Celso Cunha, presidente da ABDAN, a missão brasileira contará com representantes de empresas proeminentes como Amazul, Andrade Gutierrez, Atech, Diamante Energia, Eletronuclear, Engetec, INB, MPEngenharia, Nuclep e OEC. O evento proporcionará a troca de conhecimentos e pesquisas, promovendo discussões cruciais para o desenvolvimento seguro e sustentável do setor.

HAPPY DAY

Muita saúde, sucesso, amor e felicidades para a querida, sempre bela e talentosa Valéria Leão Bittar, que hoje comemora mais uma primavera.

MODA

Movimenta nesta segunda-feira, às 19h, o salão panorâmico do Royal Tulip de Brasília, o pré-lançamento da 4ª edição do Brasília Trends Fashion Week, que neste ano, tem como madrinha a bela Luíza Brunet (foto). Quem convida é a embaixada da Tanzânia.

Foto: Danilo Borges

Melhoria da…

O Fórum Nacional de Inovação Tecnológica em Saúde chega nesta terça-feira, no Senado, para promover o debate, compartilhar conhecimentos e identificar obstáculos à pesquisa e inovação no Brasil.

…saúde pública

Participam do evento, das 14 às 19h, autoridades e parlamentares atuantes na área, profissionais de saúde, formadores de opinião, centros acadêmicos, entre outros.

Fitness

Às 17h, na 502 Sul, tem coquetel de lançamento da mais nova unidade da Bluefit, que apresentará o novo conceito arquitetônico.