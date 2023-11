Coluna Lia Dinorah

INTELIGÊNCIA DO SENTIMENTO

É preciso unir à inteligência do cérebro a do coração. Eis aí um dos fundamentos da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que alia razão e sentimento pelo prisma universalista do Mandamento Novo de Jesus dessectarizado, livre de senhores, por mais notáveis e dignos que sejam.

Ainda que mereçam o nosso respeito, o Libertador Divino não pode ser cativo de ninguém. Ele mesmo afirmou: “O discípulo não está acima do seu mestre; todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre” (Evangelho, segundo Lucas, 6:40).

Mensagem de José de Paiva Netto

Feira

Está chegando a Feira de Empreendedorismo Turístico e Criativo em Brasília, também conhecida pela sigla Fetuc. Marcado para esta sexta, sábado e domingo, na Torre de TV, o evento é uma oportunidade única para os entusiastas e empresários do ramo. Com entrada gratuita, o projeto conta com workshops e palestras, proporcionando uma visualização completa dos temas mais relevantes do setor, além de atividades para as crianças e atrações musicais.

Ofertas imperdíveis

A Black Friday, uma das datas mais esperadas pelo varejo e pelos consumidores que desejam aproveitar boas oportunidades de compras, chegou no JK Shopping. Até o dia 26 de novembro, mais de 50 lojas aderiram à “JK Friday” e oferecem descontos de até 80% em vários segmentos como moda, beleza, eletrônicos, infantil, livrarias entre muitos outros.

Natal no Pátio

O clima mágico de Natal tomou conta do Pátio Brasil. O shopping traz a “Fazenda das Renas do Papai Noel” como tema principal deste ano e preparou uma programação toda especial pensando na diversão de toda a família, incluindo os pequenos e também os animais de estimação. Até 31 de dezembro, na Praça Central, a criançada poderá aproveitar diversas atrações gratuitas.

Vacinação

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o Venâncio Shopping realizam campanha para atualização vacinal de toda a família. A ação será no sábado, das 10h às 17h. Ao longo do dia, quem passar pelo piso 1 do mall poderá receber doses de imunizantes contra o coronavírus, a gripe e outras doenças previstas no calendário de vacinação. Só não estarão disponíveis as doses de BCG e antirrábica.

Socioemocional

Duas palestras gratuitas movimentam o 1º Congresso de Famílias na escola Eleva Brasília, amanhã. A primeira delas: “Por que as habilidades socioemocionais são cruciais para a escola do século XXI” terá a escritora e neuropsicóloga Ana Paula Chaves (foto) como palestrante. A segunda: “Por que ser bilíngue é a melhor escolha para estudantes do século XXI ?”, com Luciana Brentano, pesquisadora e doutoranda em psicolinguística. Às 9h e 11h, respectivamente, e aberto a toda comunidade.

Inflação americana impacta vinhos franceses

Queda de 28,1% no volume das exportações de vinhos franceses para os Estados Unidos marca o primeiro semestre de 2023. Segundo a Federação de Exportadores de Vinhos e Bebidas Destiladas (FEVS), desde o início do ano as exportações de vinhos franceses em todo o mundo sofreram uma queda: – 8% em volume (porém +2,6% em valor) em comparação com o primeiro semestre de 2022. Mas foi principalmente nos Estados Unidos que a queda ficou mais acentuada. Após dois anos de crescimento das exportações de vinhos franceses, a inflação afeta as famílias americanas, pesando sobre seu consumo de vinho.

#CarménèreDay

Sextou com Carménère! Hoje é o Dia Internacional dessa uva que tem sua origem na região do Médoc, em Bordeaux, na França. Ela é uma das seis uvas tintas da região e uma das mais antigas variedades europeias. Portanto o Chile é o maior produtor de vinhos à base de Carménère. Por muito tempo a uva foi confundida com Merlot onde era chamada de Merlot chileno até 1994. Freqüentemente usada em blends, hoje se encontra cada vez mais vinhos exclusivamente feito com Carménère. Eles são geralmente de muito boa qualidade e tendem a ser encorpados e com altos níveis de taninos, acidez média e sabores de frutas pretas maduras (amora), com notas herbáceas (pimenta, eucalipto) e de especiarias (café torrado ou chocolate amargo), quando envelhecido em barricas.

Leilão Hospices de Beaune

A 163ª edição do leilão de Vinhos dos Hospices de Beaune teve lugar no fim de semana passada e bateu um recorde histórico: 23.279 milhões de euros arrecadados! A famosa Pièce des Présidents foi vendida por 350,000 euros após uma batalha de lances. A soma será doada à Fundação de Pesquisa Médica (FRM) e à Iniciativa de Pesquisa para a Longevidade Saudável (IRLB), duas associações com o objetivo de contribuir para o “Envelhecer bem e saudável”.