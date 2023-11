Coluna Lia Dinorah

COLHENDO ESPINHOS

Diz a parábola – um semeador saiu a semear. E sabemos bem o que a semente dá exatamente do seu fruto. Fazer o bem sem olhar a quem tem que ser máxima de vida. Plantar boas sementes na vida do próximo deve ser o princípio que nos norteia. Muito embora não devamos esperar retorno por nossas ações, a vida caminha em mão dupla. A colheita, espera-se, deve ser condizente com o plantio.

Entretanto, por vezes, nos deparamos com espinhos pelo caminho, e nossa tendência é repensar em plantar. Pois espinhos machucam. Quem rosas colhe, dedos furam as vezes, mas o perfume às mãos se apega. Que possamos entender que perseverar em crer e fazer o bem, sempre será a melhor opção para nós mesmos. E continuemos plantando a caridade, amando o próximo como a nós mesmos.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

POSSE NO STJ

Pompeu Vasconcelos e o ministro Teodoro Silva Santos, que assume oficialmente hoje sua cadeira no Superior Tribunal de Justiça. Também tomam posse no STJ, os ministros Daniela Teixeira e José Afrânio Vilela.

B-DAY

Quem está recebendo muitos cumprimentos pela passagem de seu aniversário nesta quarta-feira, é o deputado Átila Lins. Comemorações ao lado de sua bela e elegante Rita, filhos, genro, nora e netos.

Família Ferrer

Os médicos Marcelo, Mariana, Luciana e Luciano Ferrer, foram presenças de destaque no 55º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que reuniu as maiores autoridades da medicina ortopédica do país no Centro Internacional de Convenções do Brasil.

Black…

Na próxima sexta-feira, será realizada em todo o Brasil a Black Friday. Muitos consumidores já começaram a pesquisar os objetos de desejo de compras para aproveitar os grandes descontos. E se os preços nos shoppings e lojas prometem valores surpreendentes, na internet as ofertas são ainda mais tentadoras.

…Friday

Mas é preciso tomar muito cuidado na hora de fazer compras pela internet, sobretudo nesta época do ano. Sempre desconfie antes de efetuar compras e dar os seus dados pessoais e bancários, pois os crimes hoje são cometidos digitalmente e não necessariamente no estado e país que as pessoas estão.

Lançamento prestigiado

Noite prestigiada marcou o lançamento do livro A fila anda, do jornalista Marcio Fernandes. Além dos autógrafos, os convidados assistiram a um vídeo sobre as viagens do escritor-mochileiro com depoimentos dos personagens da obra e de peregrinos que ele encontrou e que se tornaram seus amigos. O cenário foi o Viela Gastronômica, que ofereceu um cardápio que na verdade foi uma viagem de primeira classe à Itália – dedo da dona do pedaço, Flávia Torres, na foto com Marcio.

No país da bota

Quem cumpre roteiro estrelado pela bela Itália é o casal de empresários Pedro Reis e Amanda, que também é exímia advogada. Chegaram em Roma, a cidade eterna, passaram pela movimentada Milão e incluíram no tour a pérola renascentista, Florença, e outras cidades encantadoras das muitas regiões italianas.

Em família

A psicóloga Lorena Pinheiro Arruda de Medeiros, que mora no Tocantins, foi hóspede, em Goiânia dos médicos Sarquitz Seade e Iara. Querida de todos pela sua simpatia e graça, foi alvo de almoços, jantares e também muitos encontros furtivos, já que Lorena é uma espécie de ímã que reúne os familiares onde quer que esteja. Como o trabalho está no seu DNA, encontrou tempo também para atender seus pacientes na unidade de sua clínica na capital.

Ode à cidade

Aberta ao público hoje a exposição Goiânia 90 anos – Da chegada do moderno ao início do contemporâneo, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A mostra apresenta trabalhos de 90 artistas que se relacionam com a capital.

Em ação

Mulher bela, elegante no vestir e no trato, Oslane Oliveira Bezerra Cardoso (foto) é executiva, co-fundadora de empresa de consultoria e assessoria na área da saúde e faz escala entre Goiânia, Brasília e São Paulo para controlar os negócios, que também inclui empresas de moda. Como seu espetáculo nunca pode parar, prepara novas investidas a cada momento.