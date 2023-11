Coluna Lia Dinorah

SOMOS ESCRAVOS DE NOSSAS ATITUDES?

Muitas vezes permanecemos surdos ao convite divino para o exercício do perdão. Agimos assim quando somos insultados em nossos direitos e ofendidos em nossas verdades. Um sentimento faccioso nasce, e isso se chama mágoa e/ou ressentimento. Temos dificuldades de lidar com a mágoa. Ao invés de eliminá-la em nós consentimos que ela permaneça por mais tempo em nossas vidas, e se aprofunde, deixando-a por vezes, que se transforme numa ferida na qual a cicatrização fique ainda mais difícil. Como exercitar compreensão com esse sentimento tóxico? A melhor forma é buscar trabalhar o perdão, se expressando de maneira correta e colocando limites na situação e nas relações. Somente assim você se perceberá leve e mais maduro para conduzir situações como essa na jornada da vida. Quando nos permitimos guardar rancor das pessoas, criamos muros que são difíceis de derrubar e que nos isolam dos outros.

Mensagem do pastor Adriano Mendes

Congresso deve…

A PEC que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo pode ser colocada amanhã na pauta de votação do Senado. Para o presidente do STF, Luís Roberto Barroso (foto), “mexer no Supremo” não “parece ser um capítulo prioritário das transformações que o Brasil precisa”.

…mexer no Supremo

Segundo ele, “atacar as Supremas Cortes, mudar a forma de indicação de ministros, abreviar a permanência no cargo, interferir em seu funcionamento interno são opções políticas que não têm bons antecedentes democráticos.

Sagitariano

O querido amigo Vicente Limongi Netto, com a neta, Manuela e a filha, Carla, completa seus bem vividos 79 anos nesta terça-feira. Hoje, Limongi e Wrilene celebram 52 anos de casados. Muita saúde, amor, sucesso e felicidades neste novo ciclo que se inicia.

NOVA SEDE

Sócios e diretores do Naskar Bank serão os anfitriões do coquetel de inauguração da nova sede da fintech, em Brasília, e devem receber cerca de 70 convidados, entre clientes, colaboradores da área comercial e gerentes das demais regionais do Brasil, amanhã, às 19h. A nova sede, situada no City Offices, no coração de Brasília, conta com 1.600 metros quadrados, reúne requinte e conforto. Os convidados serão recebidos pelos sócio-fundador Marcelo Arantes; Ítalo Teles, sócio fundador do Grupo Nexco; e Lucas Teles, diretor Comercial do Naskar Bank (foto).

Novembro Negro

O Espaço Cultural Renato Russo promove, de 24 a 26, o Novembro Negro, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado hoje. Serão três dias totalmente dedicados à cultura afro-brasileira com objetivo de intensificar as reflexões sobre a pauta antirracista e celebrar a riqueza e a diversidade da herança africana no Brasil.

Seminário sobre…

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados promove seminário na terça-feira, às 9h30, com o tema “Conectividade universal e significativa: o poder do digital transformando o Brasil”.

…conectividade

As discussões terão como base as diretrizes da Constituição brasileira e do marco civil da internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e atribui as diretrizes para a atuação do Estado.