Coluna Lia Dinorah

PERENE GRATIDÃO

A gratidão é um sentimento de Amor que não se apaga da Alma. É notável o testemunho daquele homem samaritano que caiu aos pés de Jesus em agradecimento por ter sido curado da hanseníase pelo Médico Celeste: “Então, perguntou-lhe o Cristo: Não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe o Mestre Amado: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou”. Jesus (Lucas, 17:17 a 19)

Mensagem de José de Paiva Netto

PIB do DF

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal divulga, às 10h, em seu canal do YouTube, o Produto Interno Bruto do Distrito Federal em 2021. O PIB é estimado pelas óticas da produção e renda dos estados e DF, o que permite estimar o valor adicionado bruto das atividades econômicas, expresso a preços correntes, bem como seus indicadores em volume.

BIRTHDAY

Na moldura, a sempre linda Melissa Gontijo, que comemora hoje mais uma primavera. Que seja plena de muita saúde, amor e alegrias esta nova volta em torno do sol.

Diplomática

O governo da Venezuela concedeu agrément à embaixadora Glivânia Maria de Oliveira para chefiar a embaixada brasileira naquele país.

Racismo

O Tribunal Superior do Trabalho apresenta, na próxima terça-feira, a peça teatral Para Meu Amigo Branco, seguida de mesa redonda com o elenco, que debaterá o racismo O evento é aberto ao público e é gratuito. Ele será realizado no Auditório Ministro Arnaldo Süssekind, a partir das 13h30.

Seminário

No próximo dia 21, às 13h. acontece na Câmara dos Deputados o I Seminário das Frentes Parlamentares sobre “Limite dos Juros e Auditoria Integral da Dívida Pública” e “Contra os Juros Abusivos”, com o tema: “Onde está o rombo das contas públicas? No serviço público ou no Sistema da Dívida?”. Trata-se do primeiro evento coletivo das frentes parlamentares, coordenadas respectivamente pela deputada Fernanda Melchionna e Lindbergh Farias.

TECELAGEM

Para abrir as celebrações dos 25 anos da marca homônima e o 14º ano do seu ateliê, a joalheira Vânia Ladeira (foto) elaborou uma deslumbrante homenagem aos clientes amigos de longa data. A renomada artista plástica e designer de joias brinda os feitos com o lançamento da coleção Tecelagem, que será apresentada para convidados no dia 21, em coquetel no jardim da joalheria.

Jantar Outsider

Hoje acontece um evento ímpar reservado para 100 felizardos! Trata-se do jantar inaugural dos 10 anos do Salão des Outsiders no chiquérrimo Pavillon Ledoyen do chef três estrelas Yannick Alléno. A seleção de vinhos assinada Jean-Marc Quarin conta com: champagne Ployez-Jacquemart, Blanc de Blanc millésimé 2010 e Château Nairac 2010, Barsac Deuxième cru classé e Outsider no aperitivo. Château Larrivet Haut-Brion Blanc 2017 Pessac-Léognan, na entrada, seguido do Château Cheval Blanc 2011 e Saint-Emilion Grand Cru – Premier Grand Cru Classé A para acompanhar o primeiro prato: uma galinha cozinhada na extração de milho e assada com com fricassê de cèpes. No segundo prato (bœuf Wagyu com purê de batata truffée), Château Margaux 2004, Margaux Premier Cru Classé en 1855. E para finalizar ao lado da sobremesa (Torta de limão Yuzu meringuée), Champagne Ployez-Jacquemart cuvée Liesse d’Harbonville 2004. Noite histórica, onde dois vinhos icônicos (Château Margaux e Cheval Blanc) serão servidos na companhia dos diretores de ambas as instituições.

Espumante inglês

Inglaterra se beneficia do aquecimento global e é um dos raros países que registra recorde na colheita de uvas. Neste ano, o Reino Unido deve registrar aumento médio de 10% da safra de uvas. Além da quantidade, 2023 também se mostra como uma safra de qualidade sem precedentes. Segundo produtores, as uvas, Chardonnay e Pinot Noir, foram colhidas com excelente maturação. A Nyetimber, maior vinícola de espumante do UK, anunciou que a safra deste ano será a maior de sua história, com um aumento de 7.7% em volume de uvas em relação ao ano passado. O Reino Unido vem se destacando na produção de espumantes e possui atualmente 943 vinhedos e 209 vinícolas, com uma produção de 12,2 milhões de garrafas em 2022, segundo dados da Wine GB.

Um milhão de euros na cesta

O ex-jogador de basquete Tony Parker (foto) arrecadou, em 45 minutos, 1 milhão de euros para renovar sua propriedade vinícola localizada perto de Avignon (sul da França). No final de 2022, o atleta francês comprou o Château Noël Saint-Laurent, e no início deste mês, fez um apelo a investidores privados para o ajudar a financiar a restauração da propriedade, através da sua empresa Château Nine SA. E eles responderam em massa! Em 45 minutos, a plataforma de financiamento que acolhe a campanha, Bricks, angariou 1.0560,000 euros de 3,420 investidores privados.