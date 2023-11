Coluna Lia Dinorah

COMPARAR SEM IGUALAR

Em nossos julgamentos usamos, muitas vezes, a premissa da comparação. Medimos força, calculamos riquezas, pareamos ações. Porém, como dizia o antigo reclame, parece mas não é! Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é diamante. Temos nos deparado com uma profusão de guerras e com elas, uma enxurrada de declarações. Em todas olhamos para ambos os lados e tiramos nossas conclusões. Optamos por uma bandeira e nos solidarizamos com aqueles que estão debaixo dela. Entretanto nenhum oponente é igual, nenhum perpetra atos do mesmo modo e intenção. Nosso julgamento tem se perdido ao comparar criminosos com democracia. Que possamos ser aqueles que o Cristo falou, os que têm fome e sede da justiça. E que nesse momento tão complexo do nosso planeta, buscarmos Nele, o Príncipe da Paz, a verdadeira paz que excede o entendimento.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola

Party

Especialistas em eventos memoráveis, Mariana e Joseana Jordão (foto), da Shine Produções, estão ultimamente os preparativos da segunda edição da festa anos 80 “Black n’ Shine”, que vai acontecer neste sábado, no Greenhouse Restaurant. Quem vai pilotar as picapes são os DJ’s Ana Chris e Cotonette. Men dress code: all black. Women: shinning outfits.

Matéria…

O plenário do STF incluiu na agenda desta quinta-feira, o julgamento da “coisa julgada em matéria tributária”, um dos mais polêmicos deste ano. A Suprema Corte deliberou no início de fevereiro que decisões sobre recolhimento de impostos já transitadas e sem a possibilidade de novos recursos podem ser revistas pelos magistrados. O tema preocupa empresas e o Legislativo.

…tributária

O relator do caso, ministro Luís Roberto Barroso, votou por não conhecer do recurso – isto é, não analisar a questão, por não considerá-la pertinente. A então presidente do STF, Rosa Weber, antecipou seu voto antes da aposentadoria e acompanhou o relator. O caso foi interrompido por Luiz Fux, que pediu que a questão fosse julgada em Plenário.

Posse no Iate

Em solenidade na sede social, a partir das 10h, Luiz André Almeida Reis toma posse como novo comodoro do Iate Clube de Brasilia. Maria Cecília de Almeida Moço e Gilson Machado da Luz ocuparão os cargos de 1ª e 2º vice-comodoros, respectivamente.

DIPLOMÁTICA

Mariana Gonçalves Madeira foi escolhida para assumir o cargo de embaixadora do Brasil em Gana.

Festa no JK

Para celebrar os seus 10 anos, o JK Shopping promove hoje uma promoção especial. No mall, apresentações musicais com ex participantes do The Voice: Laura Medeiros, Bell Lins, Pedro Eduardo e Guto Sant’anna, Aula Show Gastronômica pilotada pela chef Marilde Cavalleti, queima de fogos, distribuição de algodão doce, pipoca, bolo e balões, além da presença do Papai Noel e da Caravana da Coca-Cola, que neste ano se antecipa para fazer parte da festa.

Artesanato

O 16º Salão do Artesanato agita até o dia 19, o Pátio Brasil Shopping, com o melhor da arte e cultura brasileira. Uma oportunidade de compras e entretenimento.

Doe sangue

Com dois feriados neste mês, Proclamação da República, nesta quarta, e Dia do Evangélico, em 30 de novembro, o GSH Banco de Sangue de Brasília manifesta sua preocupação com a baixa nos estoques e faz um apelo para que as pessoas doem sangue ao longo desse período. Os estoques estão 80% abaixo do número ideal, informa a instituição.

A volta do glamour

Um clássico evento que ressuscitou o glamour, foi o happy hour pilotado pela Revista New Style e a empresária Célia Fonseca, em sua loja de semijoias homônima em Goiânia. No evento coordenado pela professora de etiqueta Adelita Costa, as mais elegantes e tradicionais mulheres da sociedade se fizeram presente. Ao som do sax do músico Tom, o clima natalino prevaleceu com a estonteante decoração de Fernanda Lobo, champanhe borbulhando em flûtes de cristal e delicioso buffet de finger foods. Dentre as que brilharam na bela noite Wanira Godoi, Mariana Ava e Ângela Ramalho (foto).

Literatura leve

Jornalista com bagagem cultural reconhecida, Marcio Fernandes lança, amanhã, no restaurante Viela Gastronômica, seu primeiro livro. “A fila anda” é composto por deliciosas crônicas de viagens empreendidas na Europa, África e América do Sul, durante caminhadas de longas distâncias e de mochila nas costas.

Homenagem

Uma grandiosa vernissage, reunindo vários artistas e designers, marca a abertura da exposição “Arte inspira arte”, em homenagem ao grande artista Gustavo Rosa, que partiu há dez anos. Vai ser no Instituto Gustavo Rosa, em São Paulo, no próximo dia 23, a partir das 19h. Um personagem da cena cultural que nunca será esquecido.

Na Cidade Eterna

Depois de curtir dias de intenso calor às margens do Lago das Brisas, em Buriti Alegre, Goiás, o casal Marília Campos Nascimento e Flávio Abraão; ela exímia jogadora de tênis do Country Club; ele próspero empresário, parte para uma temporada enogastronômica na Cidade Eterna, Roma. Na bela capital italiana, além de conferirem os novos restaurantes estrelados, eles irão revisitar os pontos turísticos mais badalados, como a Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Fontana de Trevi e o Coliseu.

Gente que faz

A empresária Helena Ribeiro (foto) é a síntese da mulher empreendedora de sucesso. Sua Empreza, que lida com a área de recursos humanos, é reconhecida nacionalmente e sua diretora é detentora de títulos internacionais. Ela faz parte da Lide, que reúne empresárias de destaque em seus nichos de atuação, ao lado de expoentes do mercado, como Luíza Trajano, da Magalu.