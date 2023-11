Coluna Lia Dinorah

Novos integrantes do STJ

Foram publicadas as nomeações dos novos ministros do Superior Tribunal de Justiça: Daniela Teixeira, Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela (foto). Os novos integrantes do Tribunal da Cidadania foram aprovados pelo Senado no dia 25. A posse dos três está marcada para o dia 22 de novembro.

O STF volta a julgar o recurso do INSS contra decisão da Corte Suprema sobre a chamada “revisão da vida toda”. A ação foi devolvida pelo ministro Cristiano Zanin, que em agosto pediu vistas para análise do caso. O julgamento virtual será aberto em 24 de novembro e vai até 1º de dezembro.

Por meio da AGU, o INSS pediu para limitar o alcance da decisão que assegurou aos aposentados o direito de pedir a inclusão de toda a vida contributiva no cálculo do benefício. Antes do julgamento, realizado em dezembro, só eram considerados os salários após julho de 1994 a vida contributiva no cálculo do benefício.

Confraternização

A querida empresária e filantropa Mércia Crema movimenta sua residência no dia 29, com elegante almoço de final de ano. O encontro será em torno das 40 Madrinhas do Bem, que participam e contribuem mensalmente para os projetos sociais que Mércia e Valdete Drumond realizam em regiões da capital, como São Sebastião.

Para celebrar as festas de fim de ano, Brasília recebe, pela primeira vez, a Cidade de Natal. O projeto, que já é sucesso em BH, acontece de 1º a 23 de dezembro na Arena BRB Mané Garrincha.

A programação será repleta de atrações para toda a família, como oficina de brinquedos, teatro, personagens temáticos, casa do Papai Noel, loja encantada, sala de experiências e praça de alimentação.

Experiência gastronômica

Uma noite memorável a quatro mãos promete movimentar o restaurante Taypá no próximo dia 17. O argentino Gonzalo Vidal será recebido pelo chef da casa Marco Espinoza, em sua premiada cocina, para juntos elaborarem um menu completo e exclusivo para o jantar. Gonzalo e Marco unirão suas habilidades em uma experiência gastronômica ímpar em sabor e criatividade.

Bazar

Começou no fim de semana e segue até o dia 18, o aguardado Bazar Maria Virgínia, que traz os mais belos vestidos de noiva, festa e damas. A disputada coleção de sapatos e sandálias assinada pelo talentoso Daniel Valadares também estão com preços bem especiais.

Limpa nome

Mais de 1 milhão de brasileiros já negociaram suas dívidas desde que o maior Feirão Serasa Limpa Nome começou, no fim de outubro. Só no Distrito Federal foram 22.789 acordos. A ação online, que segue até 30 de novembro, conta com a participação de mais de 500 empresas, que oferecerão descontos de até 99%.

