Coluna Lia Dinorah

FONTE DA SABEDORIA

O tempo mostrará quão eficiente e benéfica é a ligação da criatura com o Seu Criador, Fonte da Sabedoria e da ação edificante. E não há melhor forma de promover essa Divina Conexão do que servir a nossos Irmãos em humanidade. Do Livro dos Salmos, 146:5 e 6, podemos entoar este valioso louvor ao Pai Celestial: “Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os Céus e a Terra, o mar e tudo quanto neles há e que guarda a verdade para sempre”.

Mensagem de José de Paiva Netto

VENDA SOLIDÁRIA

“Um convite a enxergar o próximo” e além. A Tecnótica e a empresária Janaina Ortiga lançam neste sábado, às 11h, na loja do Gilberto Salomão, a segunda coleção de óculos da colab que une moda e solidariedade. A cada peça vendida, outra será doada para quem precisa, desde a consulta médica até a escolha dos óculos.

Foto de Luana Alves

Inovação e…

Amantes da tecnologia e da inovação não podem perder a maior experiência imersiva de futuro que acontecerá no dia 30 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Representantes das maiores empresas nacionais e internacionais debaterão temas que preocupam e desafiam a sociedade do século XXI.

…tecnologia

É o Brasil Global Summit 2023, que trará à capital gestores que estão realmente mudando o mundo para melhor. Líderes de gigantes como Meta, Amazon, TikTok, Uber, Ifood, Toyota, AirBNB, Itaú, Nubank e Embraer vão mostrar que o futuro já chegou.

Inflação na capital

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal divulga nesta sexta-feira, às 14h30, a análise dos resultados de outubro da variação de preços dos Índices de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Ceasa do DF (ICDF) e IPCA por faixa de renda.

Queda esperada

Copom reduz juros básicos da economia para 12,25% ao ano. A taxa está no menor nível desde maio do ano passado, quando estava 11,75% ao ano.

Orquestra Árabe

A Orquestra dos Emirados fará apresentação única em Brasília, reunindo músicos árabes de todo o mundo, no dia 23, às 19h, no Teatro Poupex, no Setor Militar Urbano. Ao todo, 25 jovens músicos vão mostrar seu talento em um espetáculo gratuito, sob a regência do maestro Ed Cortês.

Produção de vinho cai

A Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) estima que a produção mundial de vinho de 2023 será a menor dos últimos 62 anos com uma redução de 7%. As condições climáticas extremas, como secas e inundações, que impactaram praticamente todas as regiões produtoras do mundo seriam a principal causa dessa queda de produção. A Grécia foi o país mais afetado, perdendo 45% da safra deste ano. Somente a França teve estabilidade. O lado bom da história é que a baixa produção poderá trazer equilíbrio ao mercado, que conta com muito estoques de vinhos associado a uma diminuição do consumo em diversos países.

França, maior produtora de vinho

A França volta a ser o primeiro país produtor de vinho do mundo em 2023. Enquanto a produção mundial caiu 7% este ano, a França passa à frente da Itália, de acordo com uma estimativa da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Graças a uma produção estável, o país passa a ser o principal fornecedor de vinho do globo. A Itália teve uma safra reduzida em 12% devido a tempestades de granizo, chuvas torrenciais seguidas de uma grande seca.

O paradoxo francês

O crítico de vinhos, Jean-Marc Quarin (foto), em entrevista para o site mytastytravel.com fala do paradoxo francês. Segundo ele, “nos últimos 10 anos, em Bordeaux, houve apenas uma pequena safra, 2013. Porém a questão atual é como o negócio de Bordeaux e os comerciantes em geral poderão valorizar todas essas safras, todas muito boas e quase em excesso. E, na minha opinião, o aquecimento global, vai acentuar as coisas. Depois de 2022, muitos comerciantes disseram a si mesmos que não venderão a safra 2023, pois não há mais espaço! No entanto, o paradoxo, e que haverá muito bons vinhos, até mesmo grandes vinhos 2023!”.

Sinergias com cristal e bebidas

O grupo suíço Lalique, proprietário da famosa fábrica de cristal francesa de mesmo nome, comprará 75% da vinícola no Château Lafaurie-Peyraguey (Sauternes). A aquisição será financiada por um aumento de capital, no valor de 18 milhões de euros, que deverá ser finalizada até meados de dezembro. Em 2021, o grupo, cujas atividades englobam objetos de cristal, perfumaria, hotelaria e restauração, comprou o hotel de cinco estrelas e o restaurante do Château Lafaurie-Peyraguey. Com a aquisição da vinícola, Lalique pretende “desenvolver sinergias com os setores de cristal e hotelaria”, disse em comunicado, “tal como fez com a destilaria de uísque escocesa The Glenturret”. Em 2019, Lalique adquiriu 50% da destilaria e abriu um restaurante que ganhou uma estrela Michelin e uma loja onde são apresentados os seus objetos de cristal. O grupo também planeja lançar uma marca de gin em breve.

