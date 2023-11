Coluna Lia Dinorah

SOCORRO DE DEUS

Nos Evangelhos o Cristo declarou – no mundo tereis aflições. Mas a leitura dessa citação não evidência a ideia de uma vida que seja um rio de lágrimas. Serve porém, de alerta para entendermos que de tempos em tempos podemos ter abalos, perdas e decepções, e também para nos lembrar que quando nos deparamos com o imponderável e com o inexplicável, não devemos baixar a guarda ou entregarmos os pontos. Pois o texto não termina por aí, e segue dizendo – mas tende bom ânimo. Todos temos, tivemos ou teremos lutas, mas devemos crer que quando gritamos – socorro, Deus -, o Céu não nos abandona e está pronto a socorrer. Continue sua caminhada nesta confiança.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

População de idosos…

Levantamento da Febrac aponta que o setor de serviços terceirizáveis está entre os que mais contrataram veteranos nos últimos anos. Pesquisa divulgada pelo IBGE, revela que houve um crescimento no país de 57,4% no número de idosos, nos últimos doze anos.

… e empregabilidade

O aumento desta parte da população evidencia outro dado importante: a presença deles no mercado de trabalho. Só para se ter uma ideia, em 2021, pessoas acima de 50 anos representavam mais de 20% da mão de obra empregada nas empresas de serviços terceirizáveis do Brasil, o que corresponde a 448 mil postos de trabalho.

Pasta Week

O público pediu e o festival atendeu! O evento segue a todo vapor até o dia 12. Vários restaurantes da cidade estão com pratos deliciosos a partir de R$ 49,00 para você aproveitar o que a gastronomia de Brasília tem de melhor.

Evento natalino

Uma noite mágica, com muita música e alegria. É o que o Casapark está preparando para a inauguração exclusiva do Natal 2023. O evento, marcado para a próxima quinta-feira, a partir das 18h, será abrilhantado pela instalação ‘’O Carpinteiro’’, do artista Christus Nóbrega, e pelas lindas Vitrines Decoradas.

Artesanato chique

Quem seguiu para temporada em Paris junto com o marido, empresário Luis Antônio Ferreira de Araújo, presidente do Sicoob Comperj e do Fundo Garantidor das Cooperativas de Crédito, foi a socialite de alto quilate e artista plástica Carmen Emilia Xavier Nunes (foto), goiana hoje radicada no Rio de Janeiro. Ela é a artesã por trás do Santo Dom, grife de peças de estilo único – bijuterias, oratórios, bolsas e vários outros objetos, para os quais empresta sua criatividade ilimitada e sua queda pelo multicolorido.

Na Suíça

Bill O’Dwyer, goiano de Ipameri, que é presidente do Conselho de Comércio Exterior e Negócios Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, e personalidade que adotou Anápolis como sua cidade do coração, cumpre temporada na Suíça com a mulher, Anne O’Dwyer. Da cidade de Thun, mandam notícia sobre as impagáveis paisagens do local que são fonte de inspiração para a lida diária.

Na plateia

Produtor de alguns filmes hollywoodianos, José Augusto de Sousa agora dirige um novo canal de televisão em Goiânia. Esta semana ele vai dar uma pausa de 15 dias no trabalho para testemunhar o show de Madonna, em Paris. Depois, segue para a Itália, onde visita muitos amigos que conserva por lá.

Negócios com a China

O governador Ronaldo Caiado comanda comitiva que está na China, onde busca cooperação técnica para o crescimento da economia goiana. Na mira, soluções de informação, equipamentos para redes e telecomunicações, tecnologias para a captação imagens oftalmológicas em alta resolução, produção de carros conectados à internet 5G, entre outros.

Viva a vida

Para acertar os assuntos comuns e não perder o hábito do contato com as amigas, Maria José Melquíades recebeu várias delas durante happy hour no Il Café Paradiso, na elegante Alameda Ricardo Paranhos. Entre as que se fizeram presente na animada tarde, Eliane Caiado Canedo, Genialda Pacheco, Vera Lúcia Pereira e a empresária Gisela Haun, na foto com a anfitriã.