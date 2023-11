Coluna Lia Dinorah

A IMPORTÂNCIA DO AUTOPERDÃO

Muita gente está ferida por não se perdoar. Gente dura demais com a própria alma. De que adianta perdoar as pessoas se não consigo perdoar a mim mesmo? Se não consigo me perdoar, a tendência é me tornar indiferente. A não graça se manifesta na insensibilidade a dor alheia. Como não consigo me perdoar, também não posso oferecer perdão a ninguém, pois passo a acreditar que a minha dor é maior do que a de todos. Se Deus já lhe perdoou, por que você não se perdoa? Quando insisto em não olhar no espelho e entender que não sou perfeito, que erro, fracasso, falho, fico propenso a cair nas garras do fatalismo. O autoperdão é um exercício de misericórdia com o próprio coração. É perceber-se amado por Deus.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

BATE BOLA

Estar à frente de um evento capaz de reunir mais de 370 mil motos não é tarefa fácil. Anualmente, essa é uma das missões da empreendedora e palestrante Juliana Jacinto, organizadora do Capital Moto Week. Ela foi a convidada da vez do podcast MENTHAlidade Feminina, apresentado pelas empresárias e jornalistas Andressa Furtado e Julia Guimarães. No bate-papo, Juliana comenta sobre como está sempre em busca da inovação para o projeto, conhecido em toda a América Latina, inclusive. O episódio já está disponível no Spotify e no You Tube.

LUTO

O país perdeu um dos maiores nomes da advocacia e um ser humano de primeira grandeza, homem gentil e solidário. Partiu para o descanso eterno o querido amigo Reginaldo Oscar de Castro, que ao lado de sua amada Fátima, formava um casal dos respeitados e admirados em nossa sociedade. Sua ilibada trajetória como grande jurista vai continuar inspirando muitas gerações e contribuir para elevar cada vez mais o nível de excelência do direito brasileiro. O velório será nesta segunda-feira, das 10h às 15h, na sede da OAB, edifício erguido em sua histórica gestão como presidente da entidade. Depois o corpo seguirá para o Crematório Jardim Metropolitano, em Valparaíso.

Feira

A Suframa, o Instituto Piantam e a Bancada Federal do Amazonas convidam para a abertura da II Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, amanhã, às 17h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Uma imersão na Zona Franca de Manaus, suas indústrias e os projetos de inovação e consciência ambiental.

Seminário internacional

O Brasil se prepara para um evento de grande relevância no cenário mundial. O Seminário Internacional de Transição Energética – rumo à neutralidade carbônica ocorrerá, no dia 21, no auditório do Interlegis, reunindo profissionais e líderes de diversos setores para debater desafios e oportunidades da transição energética sustentável e as metas de neutralidade de carbono estabelecidas pelo Acordo de Paris, assinado por quase 200 países. Inscrições gratuitas no site www.acaoresponsavel.org.br.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Golden Week

De 1º a 7 de outubro foi celebrado o Dia Nacional da República Popular da China, fundada em 1949. Chamado de “Golden Week”, o feriado de sete dias, com temperaturas agradáveis, é considerado uma época de ouro para viajar. A data é festejada em todo o continente chinês, Hong Kong e Macau. Os lugares públicos são decorados com bandeiras e flores, sendo que Pequim recebe as maiores comemorações. Exatamente ao nascer do sol, tropas uniformizadas marcham para iniciar a cerimônia de hasteamento da bandeira na Praça Tian’anmen. Um verdadeiro espetáculo!

Status Unesco

Chaozhou (foto 1) e Chongging (foto 2) situadas no sudoeste da China, receberam o status de Cidade Criativa da Gastronomia e do Design, respectivamente, pela Organização das Nações Unidas. Reconhecidas pelo seu forte compromisso em aproveitar a cultura e a criatividade como parte de suas estratégias de desenvolvimento, e demonstrar práticas inovadoras no planejamento urbano centrado no ser humano, as duas cidades chinesas foram escolhidas, juntamente com outras 53 em todo o mundo, no Dia Nacional das Cidades para se juntar à rede de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN). As cidades recém-designadas irão cooperar com os membros da UCCN com questões tão relevantes na atualidade, como a mudança climática, o aumento da desigualdade e a rápida urbanização.

Excepcional crescimento

Guangdong registrou um excepcional crescimento do turismo durante a “semana de ouro”, que abrangeu o Festival de Meio-Outono e o feriado do Dia Nacional. O feriado registrou um total de 63,862 milhões de viagens turísticas, dando origem a um boom nas cidades da província de Guangdong. Cantão realizou mais de 80 concertos vocais e organizou 45 apresentações nacionais e internacionais, incluindo ballet, óperas cantonesas, dramas e concertos, recebendo quase 18 milhões de visitantes. Com um total de 826 milhões de viagens domésticas pela China, as receitas relacionadas ao turismo registraram um crescimento notável, atingindo cerca de quase US$ 104 bilhões, um aumento de 129,5% em relação ao ano anterior.