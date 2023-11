Coluna Lia Dinorah

ONDE ENCONTRAR FORÇAS?

Quando nós oramos, procuramos a força onde ela se encontra: em Deus! Foi o Sábio dos Milênios quem nos ensinou: “Pedi, e Deus vos dará; buscai, e achareis [o Bem]; batei, e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede recebe de Deus; e o que busca encontra [o Bem]; e, ao que bate, a porta lhe será aberta. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Ora, se tu, que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará o Pai que está nos Céus?” (Evangelho do Cristo, segundo Lucas, 11:9 a 13).

Mensagem de José de Paiva Netto

Assunto para…

Concentrado na agenda econômica, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve deixar para o ano que vem a discussão sobre o fim da reeleição para cargos no executivo e o aumento da duração do mandato de quatro para cinco anos.

…outro momento

Outra questão que tem despertado o interesse dos parlamentares diz respeito a unificação dos pleitos municipais e presidenciais numa só data. Mas o principal é o aumento do fundo eleitoral de R$ 2,5 bilhões para R$ 5 bilhões, um gasto que Pacheco tem se manifestado contrário.

Grands crus na calçada

Inquilino pede 20 mil euros à Paris Habitat, empresa de gestão de locação de imóveis sociais na capital francesa, que esvaziou o subsolo do locatário para atribuir o local a outro residente “por engano”. No local havia garrafas de grands crus como Château Cheval-Blanc a 800 euros a garrafa, um lote de champanhe Ruinart a 660 euros, caixas inteiras de Côte-Rôtie a 75 euros a unidade… Os vinhos teriam sido colocados na calçada pela Paris Habitat. A polícia anti-crime encontrou alguns itens à venda na Internet. Uma investigação foi aberta.

Chantagem

O chef Matt Powell, proprietário do restaurante Annwn, no País de Gales, foi alvo de chantagem anônima. O golpista exigiu dinheiro ameaçando inundar a Internet com uma série de críticas negativas sobre o seu restaurante. Depois que o renomado chef bloqueou o número do golpista, uma série de imagens falsas foi imediatamente publicada no Google Reviews, aparentemente mostrando comida do estabelecimento de Powell, incluindo fotos de “rato frito” e “hamsters recheados”. Em entrevista à imprensa britânica o chef disse que “a dor é não poder entrar em contato com o Google facilmente, mesmo que seja uma das empresas mais ricas do planeta”.