Coluna Lia Dinorah

RELATIVISMOS

Atualmente no Brasil tudo tornou-se motivo para se judicializar. Não, não falo de questões sérias de discriminação ou agressões. Falo de melindres e sensibilidades extremas, onde a “geração do mi-mi-mi” encontrou guarida. Levantam-se bandeiras, compram-se brigas sem de fato entender o cerne e nem os motivos que levaram a contendas e disputas globais. Buscam apoiar entes que destroem seus iguais defensores e dilaceram sociedades. Relativizar o indefensável, relativizar o imponderável, apenas mostra a miopia de uma sociedade que não tem empatia nem compreensão. Aplaudir o malfeito, impedir opiniões contrárias, ser intolerante com diferenças têm sido a marca da geração que se apresenta como evoluída. Fome e sede de justiça fazem parte das bem-aventuranças do Cristo, mas misericórdia é marca da sua mensagem. Que sejamos moderados, não tolerantes com barbáries, justos no julgamento e menos amantes de si mesmos. Que possamos expressar a imagem do Jesus que abriu mão de sua vida por amor ao próximo.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Noite de premiação

Em cerimônia nesta noite, no CICB, o Jornal de Brasília faz a entrega do Top Of Mind 2023 às marcas mais lembradas pela população do DF e diferentes setores do mercado.

Rita Márcia Machado, Therezinha Falcão, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Heloísa Hargreaves e Moema Leão – foto de paulo lima Valeska Tonet Camargo e Pompeia Addario Mércia Crema Gislene Borges e Margarida Kalil

Festa no JK!

O JK Shopping está em festa! Para celebrar sua primeira década em grande estilo, o mall está ultimando uma programação cheia de atrações. No dia 15 haverá apresentações musicais de ex-The Voices, queima de fogos, brincadeiras, distribuição de algodão doce, pipoca, bolo e balões. Também irá receber a Caravana da Coca-Cola e o Papai Noel, a partir das 20h.

Novembro…

Considerado o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, só ficando atrás do de pele, o câncer de próstata exige atenção para um possível diagnóstico precoce. A chegada deste mês e campanhas como o Novembro Azul, despertam a atenção para medidas preventivas e busca por exames capazes de identificar doenças relacionadas à próstata.

…Azul

No Brasil, são mais de 60 mil casos por ano, que correspondem a 16 mil mortes anuais. É uma doença silenciosa. Daí a importância de procurar ajuda médica antes mesmo do surgimento dos sintomas.

Bucólico

Deliciosos relatos da vida nos campos de Mato Grosso compõem o livro “Lembranças do sítio”, da escritora francesa Mazé Torquato Chotil, lançado ontem no Café Biano, em Goiânia. A obra é toda ilustrada com as pinturas naïf da festejada artista plástica Lourdes de Deus. Trata-se de uma edição bilíngue francês – português, com tradução de Dominique Stoenesco.

Brilho

No embalo das confraternizações de final de ano, a empresária Célia Fonseca recebe, no dia 9, em sua loja homônima, um grupo de mulheres da mais pura tradição de Goiânia, capitaneado pela glamourosa revista New Style para apresentar a nova e luxuosa coleção de semijoias da designer Cláudia Arbex. O espaço será produzido pela competência da decoradora Fernanda Lobo, e as convidadas serão recepcionadas com finger food em plena harmonia com champanhe das melhores safras.

Feijão valente

Contagem regressiva para mais uma tradicional Feijoada do Elpidio, que reúne a sociedade goiana. Este ano será no dia 25 de novembro, na Villa Cavalcare. Muitas atrações animam a tarde, como o DJ Luiz Martinez, a cantora Alanna Godoy e a Banda Clube Retrô. As camisetas personalizadas já circulam entre as melhores turmas.