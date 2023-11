Coluna Lia Dinorah

O MILAGRE DA OBEDIÊNCIA

Existem milagres que nós não sabemos explicar. O Céu entende uma atitude de obediência. Quando nós obedecemos, automaticamente sinalizamos um ambiente de “favor” para nossa direção. A obediência prepara uma atmosfera de milagres para nós. Quando olhamos a história de Naamã em 2 Reis 5, Naamã, um herói valoroso,!homem de guerra, general do governo da Síria, tinha um exército inteiro sobre o seu comando, porém ele tinha lepra. Ao buscar a cura, Deus o orientou para mergulhar sete vezes no rio Jordão, mas o que curou Naamã foi a obediência. O rio Jordão foi apenas o processo para a cura. Apreenda a obedecer!

Mensagem do pastor Adriano Mendes

Mudernage popular

É a exposição que o artista plástico Paulino Aversa inaugura, no dia 9 de novembro, no Espaço Oscar Niemeyer. Curadoria de Danielle Athayde.

Os médicos Luiz Lobato, Karimi Amaral, Marcela Crosara e Alisson Borges, com a ministra Cármen Lúcia A ilustre palestrante da noite, ministra Cármen Lúcia A médica Karimi Amaral e o jornalista Antônio de Castro A bela Maria Cecília e o marido, o médico Luiz Lobato, Heloisa Aroeira e Ciro Goulart

ex-senador e ex-governador do Piauí Hugo Napoleão e Beto Simonetti Regina Pires e Leda Napoleão

Bispos e…

Com o tema “Bispos e Empresários juntos diante dos desafios da América Latina”, será realizada, de 9 a 11 de novembro, no Centro de Atividades Brasil 21, a 15ª edição do Encontro de Bispos e Empresários da América Latina.

…lideranças

O objetivo é debater, refletir e propor ações sobre questões atuais que afetam a sociedade latino-americana, buscando ações que conduzam à construção da paz e do desenvolvimento econômico e social, fruto do trabalho e da unidade.